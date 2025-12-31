DAX24.490 +0,6%Est505.791 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 -0,5%Nas23.376 -0,2%Bitcoin74.841 -0,6%Euro1,1737 -0,1%Öl60,92 -1,6%Gold4.325 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Allianz 840400 Tesla A1CX3T Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BYD A0M4W9 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet letzten Handelstag 2025 freundlich -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Putin wirft Ukraine Terror vor -- TUI, Palantir, Meta im Fokus
Top News
Aktien von BYD vs. Tesla: Wer Chinas NEV-Markt wirklich anführt Aktien von BYD vs. Tesla: Wer Chinas NEV-Markt wirklich anführt
Fonds - Einfach investieren, professionell verwalten lassen Fonds - Einfach investieren, professionell verwalten lassen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Asien: Verluste

31.12.25 17:59 Uhr

TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten am Mittwoch geöffneten asiatischen Aktienmärkte sind tiefer aus dem Handel gegangen. In Sydney gab der S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) um 0,03 Prozent auf 8.714,31 Punkte nach. Das Jahresplus liegt bei knapp sieben Prozent.

Wer­bung

Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong verlor am Mittwoch 0,87 Prozent auf 25.630,54 Punkte. 2025 hat er aber um knapp 28 Prozent zugelegt. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen fiel um 0,46 Prozent auf 4.629,94 Punkte. Die Börse in Tokio hatte bereits am Dienstag ihren letzten Handelstag in 2025./he