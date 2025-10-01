DAX23.785 -0,4%ESt505.510 -0,4%Top 10 Crypto15,64 -1,3%Dow46.398 +0,2%Nas22.660 +0,3%Bitcoin97.144 ±-0,0%Euro1,1768 +0,3%Öl66,31 -1,1%Gold3.867 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Wolfspeed A41JEH RENK RENK73 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 HENSOLDT HAG000 Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX startet schwächer in den Oktober -- Nikkei fällt - kein Handel in China -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- Lithium Americas, QUALCOMM, Wolfspeed, Gold, BVB im Fokus
Top News
Erfolg für Grayscale: Erster Multi-Asset-Krypto-Spot-ETF nun auf dem US-Markt handelbar Erfolg für Grayscale: Erster Multi-Asset-Krypto-Spot-ETF nun auf dem US-Markt handelbar
DAX geht schwächer in den Oktober - US-Shutdown belastet mehr als erwartet DAX geht schwächer in den Oktober - US-Shutdown belastet mehr als erwartet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bleibt BNP Paribas weiter das beste Zertifikatehaus in Deutschland? Entscheiden Sie hier und ergreifen Sie dabei die Chance auf eine Reise nach Berlin.

Aktien Asien: Zurückhaltendes Geschäft - chinesische Börsen geschlossen

01.10.25 09:07 Uhr

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Asiens wichtigste Aktienmärkte haben am Mittwoch ihre vorsichtige Entwicklung ohne klare Tendenz fortgesetzt. In China fand wegen des Beginns der Goldenen Woche kein Handel statt. Auch in den kommenden Tagen bleiben die chinesischen Börsen geschlossen, was den Handel in Fernost dämpfen dürfte.

Wer­bung

Für Zurückhaltung sorgte zudem der sogenannten Shutdown in den USA. "Die wirtschaftlichen Folgen des Behördenstillstands sind bei zeitlich begrenzter Dauer gering", stellte Volkwirt Thomas Gitzel von der VP Bank fest. "Allerdings könnten dieses Mal die wirtschaftlichen Folgen größer sein." US-Präsident Donald Trump habe damit gedroht, den Shutdown nutzen zu wollen, um die Mitarbeiterzahl in den Verwaltungen dauerhaft zu reduzieren. Es bestehe auch die Gefahr, dass der Stillstand aufgrund der verhärteten Fronten zwischen Republikanern und Demokraten länger dauern könnte.

Außerdem dämpften die anstehenden US-Konjunkturdaten am Nachmittag das Handelsgeschehen. Neben dem ISM Einkaufsmanagerindex zum Verarbeitenden Gewerbe stehen die vom privaten Arbeitsmarktdienstleister ADP erhobenen Arbeitsmarktdaten für September an. "Diese werfen üblicherweise ein Schlaglicht auf die regelmäßig zwei Tage später anstehenden staatlich erhobenen offiziellen US-Arbeitsmarktdaten", hieß es von der Landesbank Baden-Württemberg. Angesichts des Shutdowns dürfte die Veröffentlichung des Arbeitsmarktberichts zunächst jedoch auf unbestimmte Zeit verschoben werden.

Japanische Aktien schwächelten. Der japanische Leitindex Nikkei-225 (Nikkei 225) sank um 0,85 Prozent auf 44.550,85 Punkte. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf Sorgen vor steigenden Zinsen.

Wer­bung

Der australische S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) endete nach den Vortagesabgaben kaum verändert. Die Aussagen der Notenbank bremsten weiter. Anlagestratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank verwies darauf, dass die Marktteilnehmer zuvor antizipierte Zinssenkungen teilweise ausgepreist hätten. "Die nächste Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte erwarten sie nun nicht vor März 2026", so Stephan./mf/jha/