Aktien Europa: Kraftlos nach weiterem EuroStoxx-Rekord - Novo Nordisk stark

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Aufwärtsdrang an Europas Aktienmärkten ist am Dienstag ins Stocken getragen. Der EuroStoxx 50 schaffte zunächst ein weiteres Rekordhoch, verlor am Mittag dann aber 0,37 Prozent auf 5.905,51 Punkte.

Außerhalb des Euroraums tat sich ebenfalls nicht viel. Der britische Leitindex FTSE 100 stieg zuletzt um 0,54 Prozent auf 10.058,40 Zähler, der Schweizer SMI verlor dagegen 0,36 Prozent auf 13.200,37 Punkte.

Stärkster Sektor waren die Pharmawerte. Allen voran gewannen Novo Nordisk über fünf Prozent. Die Aktie setzte damit ihre Erholung fort. In den USA hatte am Vortag der Verkauf des Abnehmpräparats "Wegovy" in Tablettenform begonnen, nachdem das Unternehmen im Dezember die entsprechende Zulassung erhalten hatte.

Leichte Verluste verzeichneten dagegen AB Inbev (Anheuser-Busch InBev). Der Bierbrauer kauft eine 49,9-prozentige Minderheitsbeteiligung an seinen Dosenwerken in den USA zurück. Der Rückkauf sei eine risikoarme, ertragssteigernde Transaktion für den Brauereikonzern, schrieb Edward Mundy vom Analysehaus Jefferies.

Am Ende des Feldes lag der Sektor der Konsumgüterhersteller. Die Aktien von adidas büßten fast sieben Prozent ein. Analyst Thierry Cota von der Bank of America hatte die Einstufung des Sportartikelherstellers um gleich zwei Stufen von "Buy" auf "Underperform" gesenkt. Auch Titel der Luxusgüterproduzenten schwächelten. LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) verloren 1,5 Prozent./mf/mis