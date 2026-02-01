DAX24.852 +0,2%Est506.024 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,06 -1,1%Nas23.592 +0,6%Bitcoin66.213 -0,8%Euro1,1792 ±0,0%Öl66,35 +0,1%Gold4.915 +5,5%
Aktien Europa: Leichte Gewinne - Märkte beruhigen sich weiter

03.02.26 12:00 Uhr

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Dienstag leicht zugelegt. "Die Situation an den internationalen Finanzmärkten hat sich wieder etwas beruhigt und die Handelsschwankungen nehmen nicht nur an den Rohstoffmärkten wieder etwas ab", beschrieb Marktexperte Andreas Lipkow das Geschehen. "Nun liegt der Fokus zumindest kurzfristig wieder auf der Berichtssaison und den anstehenden Makrodaten."

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte gegen Mittag mit 0,36 Prozent im Plus bei 6029,61 Zählern. Außerhalb der Eurozone tendierte der britische Leitindex FTSE 100 kaum verändert. Ähnlich sah es beim Schweizer SMI aus.

Stärkster Sektor waren die Rohstoffe. Er erholte sich damit ebenso wie die Preise für Metalle und Edelmetalle. Am anderen Ende des Feldes bewegten sich die Medienwerte. Unter Druck standen Publicis. Das französische Werbeunternehmen hatte einen vorsichtigen Ausblick für das laufende Jahr abgegeben. Die Aktie büßte knapp acht Prozent ein.

Im leicht schwächelnden Chemiesektor standen Akzo Nobel unter Druck. Die Aktien des Lacke- und Farbenproduzenten reagierten damit auf die Zahlen zum vierten Quartal. Die Analysten von JPMorgan verwiesen auf den bereinigten operativen Gewinn (Ebitda), der unter den Konsensschätzungen gelegen habe. Der Ausblick auf das laufende Jahr erscheine zudem konservativ. Die Aktie büßte 5,8 Prozent ein.

Industriewerte profitierten unterdessen von den Gewinnen von Schneider Electric. Die Aktie kletterte um ein Prozent. Santander hatte die Aktie des französischen Elektrokonzerns auf "Outperform" angehoben.

Im Bankensektor waren ING (ING Group) mit 2,8 Prozent Aufschlag gefragt. Die Deutsche Bank hatte das Kursziel von 25 auf 28 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Bei den Niederländern stünden die Zeichen auf Wachstum, so Analyst Benjamin Goy./mf/mis