Aktien Europa: Leichte Gewinne - Quartalsberichtssaison und Fed im Fokus

29.10.25 12:14 Uhr

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch leichte Gewinne verzeichnet. Sie folgten damit den guten Vorgaben der Wall Street, wobei der Schwung gebremst war.

Der EuroStoxx 50 stieg bis zum Mittag um 0,45 Prozent auf 5.730,05 Punkte. Der britische FTSE 100 kletterte um 0,58 Prozent auf 9.752,62 Punkte, während der Schweizer SMI kaum verändert tendierte.

"Die kommenden 48 Stunden versprechen an den Märkten eine der dichtesten Nachrichtenlagen des Jahres", hieß es in einer Einschätzung des Brokers Index Radar. Die Fed-Zinsentscheidung, gefolgt von den Quartalszahlen von Microsoft, Alphabet (Alphabet A (ex Google)) und Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) - allesamt an diesem Mittwochabend -, kämen in einer Woche, die das Börsenbild bis Jahresende prägen könnte.

Die Entwicklung der Einzelsektoren spiegelte die Zahlen der Unternehmen wider. Der Autosektor profitierte von den Gewinnen von Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)). Der Quartalsbericht war nach Ansicht von Analysten stark ausgefallen, was die Aktie um 5,7 Prozent steigen ließ.

Im Technologiesektor ragten Adyen (Adyen BV Parts Sociales) hervor. Besser als erwartet ausgefallene Umsatzzahlen im dritten Quartal ließen die Aktie des niederländischen Zahlungsdienstleisters um 7,5 Prozent steigen.

Eine Anhebung der Jahresziele beflügelte die Aktien von GSK (GlaxoSmithKline). Ihr Kurs kletterte um 2,2 Prozent. Analysten wie etwa Zain Ebrahim von der Bank JPMorgan lobten die nun höher gesteckten Ziele des Pharmakonzerns für den Umsatz und Gewinn in diesem Jahr.

Im Bankensektor waren Santander gefragt. Ein starkes US-Geschäft hatte der spanischen Großbank zu einem überraschend guten Quartal verholfen. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde bestätigt, ebenso das Ziel, über zwei Jahre insgesamt 10 Milliarden Euro an Aktienrückkäufen zu tätigen. Die Aktie kletterte um 4,2 Prozent.

Nicht ganz so gut sah es bei einem anderen Finanzwert aus. Bei der UBS bröckelten die frühen Gewinne über den Vormittag ab und der Wert verlor 0,6 Prozent. Eigentlich hatte das Institut starke Zahlen deutlich über den Erwartungen abgeliefert und macht zudem Fortschritte bei der Credit-Suisse-Integration./mf/mis