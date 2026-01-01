DAX24.561 -0,6%Est505.883 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,75 +0,3%Nas22.995 +0,2%Bitcoin75.035 -0,4%Euro1,1703 -0,2%Öl65,22 +1,9%Gold4.836 +1,5%
Aktien Europa Schluss: Anleger beruhigt - Trump vermeidet in Davos Eskalation

21.01.26 17:59 Uhr

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Mit der Rede von Donald Trump auf dem Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos haben sich die Gemüter an den europäischen Börsen am Mittwoch ein Stück weit beruhigt. Der US-Präsident schloss in der Grönland-Frage Gewalt aus. Er hält aber an seinen Plänen fest, dass zum Schutz der USA und der Welt die Vereinigten Staaten Grönland übernehmen müssten. Für Anleger war dies zunächst eine Beruhigungspulle, weil sich damit die jüngste Eskalation nicht verschärfte.

Der EuroStoxx 50 holte seine Verluste mit der Rede Trumps weitgehend auf, am Ende des Tages stand für den Eurozonen-Leitindex ein Minus von 0,16 Prozent auf 5.882,88 Punkte zu Buche. Außerhalb der Eurozone schloss der britische Leitindex FTSE 100 mit plus 0,11 Prozent auf 10.138,09 Zähler, während der schweizerische SMI um 0,10 Prozent auf 13.156,81 Punkte nachgab./ajx/he