Aktien Europa Schluss: Anleger vorsichtig vor Fed-Zinsentscheid

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Am Tag der Zinsentscheidung in den USA ist das Geschäft an Europas Aktienmärkten von Zurückhaltung geprägt gewesen. Zwar gilt eine kleine Zinssenkung um einen Viertelprozentpunkt als sicher, doch die Perspektiven für das kommende Jahr sind es keineswegs. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank am Mittwoch leicht um 0,18 Prozent auf 5.708,12 Punkte.

Ein Blick auf den Anleihemarkt mahnt derzeit zur Vorsicht. "Paradoxerweise sind die Zinskurven trotz der allgemeinen Erwartung, dass der Senkungszyklus fortgesetzt wird, im Vergleich zur letzten Notenbanksitzung Ende Oktober deutlich angestiegen", betonte Marktanalyst Luis Ruiz vom Broker CMC Markets mit Blick auf die USA. "Einer der Gründe dafür ist die zu erwartende Uneinigkeit bei dieser Entscheidung - drei oder sogar mehr Mitglieder dürften heute Abend gegen eine Zinssenkung stimmen."

Auch außerhalb des Euroraums waren die Bewegungen überschaubar. Der britische FTSE 100 legte um 0,14 Prozent auf 9.655,53 Punkte zu, der Schweizer SMI schloss mit 0,07 Prozent im Minus bei 12.921,48 Punkten./bek/jha/