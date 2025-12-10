DAX24.130 -0,1%Est505.708 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,64 -1,7%Nas23.504 -0,3%Bitcoin79.280 -0,6%Euro1,1655 +0,2%Öl61,83 -0,5%Gold4.199 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 DroneShield A2DMAA TUI TUAG50 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Vonovia A1ML7J Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX etwas tiefer -- GameStop-Zahlen enttäuschen -- Palantir, Lufthansa, Intel, VW, Vonovia, Bayer, Rüstungsaktien, Microsoft, Amazon, TUI, TSMC im Fokus
Top News
TUI-Aktie fällt dennoch: Dividende kehrt nach starken Zahlen zurück TUI-Aktie fällt dennoch: Dividende kehrt nach starken Zahlen zurück
Gold bleibt gefragt: US-Banken prognostizieren auch für 2026 weiteren Höhenflug Gold bleibt gefragt: US-Banken prognostizieren auch für 2026 weiteren Höhenflug
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben.

Aktien Europa Schluss: Anleger vorsichtig vor Fed-Zinsentscheid

10.12.25 18:00 Uhr

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Am Tag der Zinsentscheidung in den USA ist das Geschäft an Europas Aktienmärkten von Zurückhaltung geprägt gewesen. Zwar gilt eine kleine Zinssenkung um einen Viertelprozentpunkt als sicher, doch die Perspektiven für das kommende Jahr sind es keineswegs. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank am Mittwoch leicht um 0,18 Prozent auf 5.708,12 Punkte.

Wer­bung

Ein Blick auf den Anleihemarkt mahnt derzeit zur Vorsicht. "Paradoxerweise sind die Zinskurven trotz der allgemeinen Erwartung, dass der Senkungszyklus fortgesetzt wird, im Vergleich zur letzten Notenbanksitzung Ende Oktober deutlich angestiegen", betonte Marktanalyst Luis Ruiz vom Broker CMC Markets mit Blick auf die USA. "Einer der Gründe dafür ist die zu erwartende Uneinigkeit bei dieser Entscheidung - drei oder sogar mehr Mitglieder dürften heute Abend gegen eine Zinssenkung stimmen."

Auch außerhalb des Euroraums waren die Bewegungen überschaubar. Der britische FTSE 100 legte um 0,14 Prozent auf 9.655,53 Punkte zu, der Schweizer SMI schloss mit 0,07 Prozent im Minus bei 12.921,48 Punkten./bek/jha/