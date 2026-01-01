DAX24.856 +1,2%Est505.956 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,89 -2,0%Nas23.482 +1,1%Bitcoin75.790 -1,0%Euro1,1747 +0,5%Öl63,94 -2,1%Gold4.899 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 DroneShield A2DMAA SAP 716460 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Carl Zeiss Meditec 531370 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trumps Zollwende: DAX letztlich stärker -- Deutsche Börse plant Übernahme von Allfunds -- ASML, Moderna, DroneShield, VW, Bayer, Ubisoft, Novo Nordisk, GameStop, D-Wave im Fokus
Top News
Deutsche Telekom-Aktie zieht an: Einstieg in Verteidigungsmarkt geplant Deutsche Telekom-Aktie zieht an: Einstieg in Verteidigungsmarkt geplant
Gold-ETF in Deutschland nicht erlaubt: So profitieren Anleger trotzdem vom Edelmetall Gold-ETF in Deutschland nicht erlaubt: So profitieren Anleger trotzdem vom Edelmetall
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Alle Infos zum neuen Login auf finanzen.net

Aktien Europa Schluss: Erholt dank Entschärfung im Grönland- und Zollstreit

22.01.26 17:51 Uhr

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Börsen haben sich am Donnerstag der Erholungsbewegung an den Aktienmärkten weltweit angeschlossen. Der etwas entschärfte geopolitische Konflikt um Grönland und gemilderte Handelsspannungen zwischen den USA und Europa ließen Anleger zunächst aufatmen.

Wer­bung

Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50, gewann zum Handelsschluss 1,25 Prozent auf 5.956,17 Punkte. Außerhalb der Eurozone legte der britische Leitindex FTSE 100 um 0,12 Prozent auf 10.150,05 Zähler zu. Für den schweizerischen SMI ging es um 0,54 Prozent auf 13.228,40 Punkte aufwärts.

Anleger bleiben jedoch ob der Unberechenbarkeit der US-Politik unter Präsident Donald Trump auf der Hut. Dass sie der potenziellen Halbwertzeit aller noch so positiven Entwicklungen misstrauten, zeige eindrucksvoll die anhaltende Flucht in den sicheren Hafen Gold, kommentierte Analystin Christine Romar vom Broker CMC Markets. Nach anfänglichen Verlusten habe das Edelmetall relativ schnell wieder Kurs auf die 5.000-Dollar-Marke genommen./ajx/he