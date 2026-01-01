Aktien Europa Schluss: EuroStoxx im Minus nach weiterem Rekord

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Mittwoch uneinheitlich tendiert. Der EuroStoxx 50 stieg zunächst auf ein weiteres Rekordhoch, bröckelte jedoch ab und drehte ins Minus. Am Nachmittag weitete der Leitindex der Eurozone seinen Verlust in Anlehnung an die schwächer eröffneten US-Börsen aus und schloss 0,41 Prozent tiefer bei 6.005,05 Punkten.

Analystin Christine Romar von CMC Markets sprach von einer normalen und vollkommen gesunden Gegenbewegung nach der Kursrally der vergangenen Wochen mit immer neuen Höchstständen. So wie die Börsen zuletzt ohne wirklich positive Nachrichten gestiegen seien, sei es nun ohne negative Impulse nach unten gegangen. Der Aufwärtstrend sei intakt, versicherte die Expertin.

Die Handelsplätze außerhalb des Euroraums verzeichneten zur Wochenmitte moderate Gewinne. An der britischen Börse stieg der Leitindex FTSE 100 um 0,46 Prozent auf 10.184,35 Zähler. Der Schweizer SMI zog um 0,75 Prozent auf 13.464,84 Punkte an./edh/jha/