Heute im Fokus
Nach US-Leitzinssenkung: DAX schließt klar im Plus -- NVIDIA investiert Milliarden in Intel -- Conti, Aumovio, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, IonQ, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Six Flag Entertainment - Vergnügungsparkbetreiber profitiert von steigenden Besucherzahlen! Six Flag Entertainment - Vergnügungsparkbetreiber profitiert von steigenden Besucherzahlen!
Tesla - CEO Elon Musk tätigt Insiderkäufe über 1 Mrd. USD! Tesla - CEO Elon Musk tätigt Insiderkäufe über 1 Mrd. USD!
Aktien Europa Schluss: EuroStoxx zieht nach US-Zinssenkung an

18.09.25 18:12 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
EURO STOXX 50
5.456,7 PKT 87,0 PKT 1,62%
Charts|News|Analysen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat am Donnerstag mit deutlichen Gewinnen auf die US-Zinssenkung reagiert. "Die US-Notenbank fährt weiter auf Sicht und schaltet nach der ersten Zinssenkung in diesem Jahr nicht auf Autopilot mit Lockerungsmechanismus", stellte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarktes mit Blick auf die Entscheidung am Vortag fest. "Sie schaut sich die zukünftigen Daten genau an und entscheidet von Sitzung zu Sitzung." Das sei zwar etwas weniger Lockerung als von den Optimisten erhofft, aber genau das, was die Mehrheit hören wollte.

Der Leitindex der Eurozone gewann 1,62 Prozent auf 5.456,67 Punkte und notiert auf dem Niveau von Ende August. Außerhalb des Euroraums ging es für den Schweizer SMI um 0,42 Prozent auf 12.049,13 Zähler aufwärts. Der britische FTSE 100 legte um 0,21 Prozent auf 9.228,11 Punkte zu./la/jha/

