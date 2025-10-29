DAX24.124 -0,6%Est505.706 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,04 -0,2%Nas23.949 +0,5%Bitcoin96.032 -0,9%Euro1,1640 -0,1%Öl65,06 +0,9%Gold3.996 +1,4%
Aktien Europa Schluss: Indizes erklimmen vor US-Zinsentscheid Rekordhöhen

29.10.25 18:16 Uhr
PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch erneut Rekordstände erreicht. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50, der britische FTSE 100 und der spanische IBEX 35 erreichten im Handelsverlauf Bestmarken. Insgesamt aber hielten sich die Bewegungen in Grenzen. Anleger warteten auf den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Abend und auf eine Reihe von Geschäftszahlen wichtiger US-Technologieunternehmen.

Wer­bung

Der EuroStoxx schloss 0,03 Prozent höher bei 5.705,81 Punkten. Seine aktuelle Bestmarke liegt bei gut 5.734 Punkten. Der britische FTSE 100 stieg um 0,61 Prozent auf 9.756,14 Punkte. Für den Ibex 35 ging es um 0,39 Prozent nach oben, während der schweizerische SMI um 0,37 Prozent sank.

Auch in New York eilen die Aktienindizes derzeit von Rekord zu Rekord. "Die innere Verfasstheit der Weltaktienmärkte spiegelt eine durch scheinbar nichts zu erschütternde Robustheit wider", schrieb Marktanalyst Frank Wohlgemuth von der Essener National-Bank. Als "Stimmungsbeschleuniger" wirke vor allem die Aussicht auf weiter rückläufige Notenbankzinsen in den USA.

Die Fed wird laut Ökonomen zum zweiten Mal in diesem Jahr die Leitzinsen senken, um den Arbeitsmarkt und damit die Konjunktur zu stützen. Niedrigere Zinsen können zu steigenden Investitionen und Konsumausgaben führen und lassen Aktien gegenüber festverzinslichen Wertpapieren attraktiver erscheinen./la/he

