DAX24.077 -0,6%Est505.718 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,64 +3,3%Nas22.964 -0,4%Bitcoin74.106 +0,8%Euro1,1769 +0,1%Öl59,09 -2,1%Gold4.305 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T TUI TUAG50 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Arbeitsmarktdaten durchwachsen: DAX beendet Handel im Minus -- DroneShield erhält Großauftrag aus Europa -- Ölpreise, Rüstungsaktien, Bayer, ServiceNow, Palantir im Fokus
Top News
Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren
Saxo Banks kühne Vision für 2026: Musks möglicher SpaceX IPO entfacht neue Fantasie für die Weltraumwirtschaft Saxo Banks kühne Vision für 2026: Musks möglicher SpaceX IPO entfacht neue Fantasie für die Weltraumwirtschaft
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
US-Aktien als Basis für langfristiges Wachstum? Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu den größten Unternehmen der Welt.

ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Überwiegend etwas schwächer - 'Luft wird dünner'

16.12.25 18:36 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
EURO STOXX 50
5.717,8 PKT -34,7 PKT -0,60%
Charts|News|Analysen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Dienstag überwiegend etwas schwächer geschlossen. Nach einem starken Wochenbeginn und stabilen Start an diesem Morgen gaben die meisten Aktienmärkte nach und folgten damit den US-Börsen. Diese hatten am Nachmittag nach durchwachsenen Arbeitsmarktdaten kaum verändert eröffnet und gaben dann zusehends nach. "Die Luft wird dünner, die Nervosität steigt", kommentierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets den Tag. Die Börsen bräuchten zunehmend "überzeugende Argumente", um ihre Rekordrally fortzusetzen.

Wer­bung

Der EuroStoxx 50 beendete den Tag knapp über seinem am Nachmittag erreichten Tagestief. Mit minus 0,60 Prozent auf 5.717,83 Zählern ging der Leitindex der Euroregion aus dem Handel. Außerhalb des Euroraums sank der FTSE 100 um 0,68 Prozent auf 9.684,79 Zähler, während der Schweizer SMI sich gegen den allgemeinen Trend stemmte und mit einem kleinen Plus von 0,15 Prozent auf 13.056,74 Zähler an seinen starken Vortag anknüpfte.

Nach wie vor belastet die laut Molnar "spürbare Abkühlung im KI-Sektor", was sich auch an der Schwäche der Technologiebranche an diesem Tag zeigte. Die am Nachmittag verspätet veröffentlichten Arbeitsmarktdaten für Oktober und November aus den USA zeigten derweil ein gemischtes Bild.

"Der US-Arbeitsmarkt schwächelt, aber er bricht nicht ein", kommentierte Volkswirt Dirk Chlench von der Landesbank Baden-Württemberg die Zahlen. Es gebe immer noch einen spürbaren Anstieg bei der Beschäftigung. "Dem steht jedoch im Hinblick auf die US-Geldpolitik ein Anstieg der Arbeitslosenquote und ein geringer Anstieg der Stundenlöhne entgegen." Alles in allem aber sieht er eine gestiegene Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank im nächsten Jahr ihren Zinssenkungskurs fortsetzen wird. Das jedoch wird bereits allgemein erwartet.

Wer­bung

Vor dem Hintergrund der jüngsten Leitzinssenkung durch die Fed, die trotz hoher Inflation vor allem mit Verweis auf die Abkühlung am US-Arbeitsmarkt erfolgte, dürften nun die Verbraucherpreise mit zunehmender Spannung erwartet werden. Ihre Veröffentlichung steht am Donnerstag an.

Im Visier bleibt zudem die ebenfalls am Donnerstag anstehende Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank der (EZB) und die Bank of England. Von der EZB wird allerdings keine Zinssenkung erwartet.

Unter den Einzelwerten gaben aus dem Technologiesektor ASML (ASML NV) um 2,4 Prozent nach, STMicro (STMicroelectronics) verloren 1,8 Prozent, ams-OSRAM sanken um 2,5 Prozent und Prosus um 0,8 Prozent.

Wer­bung

Gefragt waren dagegen Werte aus dem Chemie-, dem Bau- oder dem Tourismus- und Freizeitsektor oder auch aus der Finanzdienstleisterbranche. Im EuroStoxx 50 gehörten die Anteile am Luxusgüterkonzern LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) zu den Favoriten mit plus 1,7 Prozent. Die Papiere des Baustoffherstellers Saint Gobain (Saint-Gobain) gewannen ebenfalls 1,7 Prozent. UniCredit stiegen um 0,7 Prozent und BASF um 0,6 Prozent. In Paris gewannen AIR France-KLM sogar 5,1 Prozent.

Positive Signale von den Ukraine-Gesprächen in Berlin setzten den Rüstungswerten zu. Vor allem die Sicherheitsgarantien für die Ukraine im Falle eines Waffenstillstands wurden als Fortschritt gewertet. Rheinmetall verloren im EuroStoxx 4,5 Prozent, Thales gaben in Paris um 1,6 Prozent nach und in London büßten BAE Systems 1,7 Prozent ein.

Die moderaten Gewinne im SMI waren vor allem den UBS-Aktien zu verdanken, die um 3,8 Prozent stiegen. Sie profitierten von einer Hochstufung durch die Bank of America (BofA). Analyst Antonio Reale hob das Kursziel von 35 auf 48 Franken und empfiehlt das Papier nun zum Kauf. Außerdem nahm er es in die "Europe 1"-Empfehlungsliste mit den insgesamt besten Anlageideen der BofA auf.

Die UBS gehöre zu den "25 Aktien für 2026", schrieb Reale und lobte deren "dynamischstes Gewinnwachstum unter allen Banken weltweit". Hinsichtlich der strengeren Eigenkapitalanforderungen der Schweizer Regierung sieht er einen Kompromiss auf den Weg gebracht./ck/men

Mehr zum Thema EURO STOXX 50

18:36ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Überwiegend etwas schwächer - 'Luft wird dünner'
17:57Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Ende des Dienstagshandels im Minus
17:21Deutsche Börse-News: ETFs: "Das Kaufinteresse ist ungebrochen" (ETFs)
17:15BMW: Vorzugsaktien sollen in Stammpapiere gewandelt werden
16:58Puma, Adidas, Ford, N26, Brose, Oracle, KI - das war Dienstag, 16.12.2025
16:00Is ASML Holdings a Buy?
15:58STOXX-Handel Euro STOXX 50 leichter
15:22Hohe Übergangskosten: Wechsel zum Airbus A220 bringt Croatia Airlines in Bedrängnis
mehr