Heute im FokusUS-Arbeitsmarktdaten durchwachsen: DAX beendet Handel im Minus -- US-Börsen tiefer -- DroneShield erhält Großauftrag aus Europa -- Ölpreise, Rüstungsaktien, Bayer, ServiceNow, Palantir im Fokus
Ford mit Riesen-Abschreibung für E-Auto-Schwenk. BASF: Verkauf von Geschäft für optische Aufheller an Catexel. BMW: Vorzugsaktien sollen in Stammaktien umgewandelt werden. NVIDIA-Aktie: Was die SchedMD-Übernahme für den Chipkonzern bedeutet. NASDAQ plant Aktienhandel künftig nahezu rund um die Uhr. Novo Nordisk mit neuer Sammelklage wegen Ozempic & Co. in den USA konfrontiert.
