Heute im Fokus
Iran-Krieg weitet sich aus: DAX geht schwächer ins Wochenende -- Lufthansa auf Wachstumskurs -- US-Chip-Aktien, TeamViewer, Oracle, Rüstungsaktien, Marvell, Alibaba, Xiaomi, DroneShield, VW im Fokus
Top News
Portfolio-Umbau in Q4: Auf diese US-Aktien setzt die Schweizerische Nationalbank Portfolio-Umbau in Q4: Auf diese US-Aktien setzt die Schweizerische Nationalbank
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Aktien Europa Schluss: Kräftige Verluste nach einer Woche Krieg gegen Iran

06.03.26 18:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
EURO STOXX 50
5.719,9 PKT -63,0 PKT -1,09%
Charts|News|Analysen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Ein Großteil der Aktienmärkte Europas hat am Freitag nach einem freundlichen Start mit deutlichen Verlusten geschlossen. Die Forderung von US-Präsident Donald Trump nach einer "bedingungslosen Kapitulation" des Iran schickte die Aktienmärkte zeitweise auf Mehrmonatstiefs. Sorgen, dass der Krieg noch länger dauern könnte und die Ölpreise weiter steigen und die Weltwirtschaft gefährden, machten sich breit. Angesichts einer leichten Entspannung bald nach dem US-Börsenauftakt erholten sich dann auch die Indizes in Europa wieder etwas. Die Nervosität blieb aber hoch.

Wer­bung

Der EuroStoxx 50 ging mit einem Abschlag von 1,09 Prozent auf 5.719,90 Punkte aus dem Tag, nachdem der Leitindex der Eurozone zeitweise auf den tiefsten Stand seit Anfang Dezember gesackt war. Im Wochenverlauf verzeichnete der EuroStoxx einen Verlust von 6,8 Prozent.

Außerhalb der Euroregion gab der britische Leitindex FTSE 100 am Freitag um 1,24 Prozent auf 10.284,75 Punkte nach, was auf Wochensicht ein Minus von 5,7 Prozent bedeutet. Der Schweizer SMI verlor 1,52 Prozent auf 13.095,55 Punkte und verbuchte damit ein Wochenminus von 6,6 Prozent.

"Die Sorge vor einer möglichen Ausweitung des Nahostkonflikts verdirbt Anlegern den Appetit auf Risiko", kommentierte Marktexperte Timo Emden von Emden Research. Vor dem Wochenende herrsche besondere Vorsicht, zumal sich die Hoffnung auf ein zeitnahes Ende des Konflikts fürs Erste zerschlagen hätten.

Wer­bung

Am Samstag hatten die USA und Israel den Iran angegriffen und unter anderem dessen obersten Führer Ajatollah Ali Chamenei getötet. Die Kampfkraft des Landes ist nach US-Angaben durch die Angriffe zwar deutlich geschwächt, doch der Iran versucht, den Krieg im gesamten Nahen Osten auszuweiten. Dabei wird vor allem die Öl- und Gasinfrastruktur der Golfstaaten ins Visier genommen. Der Schiffsverkehr in der Straße von Hormus, durch die in Friedenszeiten täglich rund ein Fünftel des weltweiten Ölhandels transportiert wird, ist fast zum Erliegen gekommen. Der Ölpreis beschleunigte seinen Höhenflug, was Konjunktur- und Inflationsängste weckt./ck/jha/

18:47ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Kräftige Verluste nach einer Woche Iran-Krieg
18:21Aktien Europa Schluss: Kräftige Verluste nach einer Woche Krieg gegen Iran
18:07Lithografie-Systeme: Chinesische Physiker fordern eigenes ASML
