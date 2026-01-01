Aktien Europa Schluss: Rekordjagd an den Börsen reißt nicht ab

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Aufwärtsdrang an Europas Aktienmärkten hat sich am Dienstag fortgesetzt. Anleger setzen auf eine Erholung der Konjunktur im Laufe des Jahres. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone erreichte am Nachmittag bei 5.943 Punkten eine weitere Höchstmarke. Zum Handelsende stand ein Plus von 0,14 Prozent auf 5.931,79 Punkte zu Buche. Der marktbreite Stoxx Europe (Stoxx Europe 600) mit 600 Unternehmen aus Europa erreichte ebenfalls eine weitere Höchstmarke.

Auch in Madrid schwang sich der Leitindex IBEX 35 den dritten Börsentag in Folge zu einem Rekordhoch auf. Eine am Markt viel beachtete Umfrage unter Einkäufern im spanischen Service-Gewerbe im Dezember fiel unerwartet gut aus. Die Börse in Amsterdam meldete ebenfalls eine Höchstmarke.

Außerhalb des Euroraums stieg auch der schweizerische Aktienmarkt auf ein Rekordhoch. Um 0,56 Prozent auf 13.322,15 Zähler ging es mit dem SMI nach oben, angetrieben vor allem von den starken Pharmaaktien Novartis und Roche.

In London markierte der Leitindex FTSE 100 ebenfalls eine historische Höchstmarke, auch hier lagen mit GSK (GlaxoSmithKline) und AstraZeneca Aktien aus der Pharmabranche vorn. Der "Footsie" gewann am Ende 1,18 Prozent auf 10.122,73 Zähler./bek/jha/