Aktien Europa Schluss: Rekordjagd geht dank Konjunktur weiter

18.02.26 18:03 Uhr

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben sich zur Wochenmitte zu Höchstständen aufgeschwungen. Wie schon am Vortag sorgten vor allem die US-Börsen am Mittwoch mit ihren Gewinnen auch diesseits des Atlantiks für steigende Kurse. Der EuroStoxx 50 schaffte es auf ein Rekordhoch und schloss mit einem Plus von 1,35 Prozent bei 6.103,37 Punkten. Das war der größte prozentuale Tagesgewinn seit Anfang Januar.

"Von konjunktureller Seite kommt weiter Rückenwind", schrieb Investmentchef Laurent Denize von der Bank Oddo BHF. So hätten sich die USA besser entwickelt als von vielen erwartet. In Deutschland hätten die Exporte zum Jahresende überraschend stark zugelegt. Die anhaltende wirtschaftliche Erholung schaffe - zusammen mit einer unterstützenden Geld- und Fiskalpolitik - ein weiterhin günstiges Umfeld für Aktien.

Auch London und Zürich meldeten wie schon am Vortag Rekorde ihrer Leitindizes, gefolgt von der Pariser Börse (CAC 40). Der britische FTSE 100 rückte um 1,23 Prozent auf 10.686,18 Zähler vor. Der schweizerische SMI kletterte um 0,39 Prozent auf 13.807,04 Punkte.

Der Stoxx 50 Index (Stoxx Europe 50), in dem auch Aktien aus Ländern außerhalb der Eurozone enthalten sind, erreichte ebenfalls eine Höchstmarke, ebenso der marktbreite Stoxx 600 (Stoxx Europe 600)./bek/he