DAX24.218 +0,8%ESt505.381 +0,8%Top 10 Crypto16,84 +1,6%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.974 ±0,0%Euro1,1713 +0,3%Öl65,71 -0,6%Gold3.363 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F TUI TUAG50 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: DAX höher -- RENK mit starker Auftragslage -- TUI schlägt Erwartungen -- Canopy Growth, CoreWeave, EVOTEC, Lilium, pbb, Palantir, E.ON, Porsche SE im Fokus
Top News
Mercedes-Benz-Aktie schwächer: BNP offenbar an Leasing-Tochter von Mercedes interessiert Mercedes-Benz-Aktie schwächer: BNP offenbar an Leasing-Tochter von Mercedes interessiert
E.ON-Aktie steigt: Operativer Gewinn von E.ON steigt - Ziele bestätigt E.ON-Aktie steigt: Operativer Gewinn von E.ON steigt - Ziele bestätigt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

Aktien Frankfurt: Dax macht jüngste Verluste wett - Rekorde an US-Börsen stützen

13.08.25 12:07 Uhr
Aktien Frankfurt: Dax macht jüngste Verluste wett - Rekorde an US-Börsen stützen | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.218,1 PKT 193,3 PKT 0,80%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
43.274,7 PKT 556,5 PKT 1,30%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat am Mittwoch seine jüngste Schwäche ausgeglichen. Positive Impulse kamen von den Rekorden an Wall Street und Nasdaq, nachdem die US-Inflationsdaten positiv aufgenommen worden waren. Auch die Börsen Asiens waren gestiegen und hatten dem japanischen Nikkei-Index ein Rekordhoch beschert. Hierzulande wurden außerdem weitere Quartalsberichte von Unternehmen überwiegend positiv aufgenommen.

Wer­bung

"Der Optimismus kennt aktuell keine Grenzen", konstatierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Die Hoffnung auf eine baldige Leitzinssenkung in den USA habe am Vortag neue Nahrung erhalten. "Nach den Inflationsdaten wird die Wahrscheinlichkeit sinkender Zinsen im September jetzt mit 96 Prozent gepreist."

Zur Mittagszeit legte der deutsche Leitindex um 0,8 Prozent auf 24.220 Punkte zu. Das vor rund einem Monat erreichte Rekordhoch von 24.639 Punkten bleibt erreichbar, auch wenn es im Bereich von 24.500 Punkten Widerstände gibt.

Der MDAX stieg zuletzt um 0,5 Prozent auf 31.147 Punkte, und auch europaweit zeigten sich die Börsen freundlich.

Wer­bung

Geopolitisch richtet sich der Fokus auf das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin an diesem Freitag. Europäer und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj befürchten, dass die Zukunft der Ukraine dabei womöglich über ihre Köpfe hinweg entschieden werden könnte.

Die Aufmerksamkeit galt auch zahlreichen Quartalsberichten und Ausblicken. Im Dax gab der Energieversorger Eon (EON SE) ein weitgehend wie erwartet ausgefallenes Halbjahr bekannt und bestätigte die Jahresziele. Der Fokus liegt laut JPMorgan nun vor allem auf der nächsten Regulierungsperiode für Stromnetze in Deutschland. Konstruktive Gespräche könnten nach Einschätzung der US-Bank im nächsten Jahr zur Vorlage der Jahreszahlen zu einer Anhebung der mittelfristigen Investitions- und Ergebniserwartungen führen. Die Aktie legte um ein Prozent zu.

Brenntag (Brenntag SE) gaben nach detaillierten Zahlen am Dax-Ende um 1,9 Prozent nach. Die Baader Bank rät angesichts der Mitte Juli gesenkten Gewinnprognose des Chemikalienhändlers, an der Seitenlinie zu bleiben.

Wer­bung

Dass die VW (Volkswagen (VW) vz)-Dachholding Porsche SE (Porsche Automobil vz) nach zuvor gekappten Jahreszielen bei VW und der Porsche AG (Porsche) ihre Ergebnisprognose nun ebenfalls senkte, überraschte nicht. Die Aktie legte um 0,3 Prozent zu.

Tui (TUI) dagegen sprangen mit plus 6,0 Prozent auf ein Hoch seit Februar. Der Touristikkonzern hatte am Dienstagnachmittag Eckdaten vorgelegt und die Gewinnprognose angehoben. Daraufhin war die Aktie am Vortag bereits um 3,5 Prozent gestiegen.

Renk profitierten mit plus 3,7 Prozent von vollen Auftragsbüchern des Rüstungszulieferers, während der Außenwerbespezialist Ströer (Ströer SECo) laut der UBS in allen Geschäftsbereichen mit dem Umsatz enttäuschte. Der Kurs sank um fast fünf Prozent.

Im SDAX sprangen nach vollzogenem Aktiensplit die Papiere des Strahlen- und Medizintechnik-Unternehmens Eckert & Ziegler (EckertZiegler) um knapp 10 Prozent nach oben./ck/jha/

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

12:52Treffen zwischen Trump und Putin rückt näher: DAX mit Kursgewinnen
12:30DAX - 10er-EMA weiter verteidigt, kurzfristig bullisch
12:25Starker Wochentag in Frankfurt: DAX mittags im Plus
12:21Porsche SE: Holding plant Diversifikation in Rüstungsindustrie
12:07Aktien Frankfurt: Dax macht jüngste Verluste wett - Rekorde an US-Börsen stützen
11:18ROUNDUP: VW-Dachholding Porsche SE kappt Jahresprognose - Rüstung im Visier
11:00Reisezeit an der Börse – DAX legt zu, TUI trotzt der Hitze
11:00Reisezeit an der Börse – DAX legt zu, TUI trotzt der Hitze
mehr