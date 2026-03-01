DAX23.677 -1,2%Est505.786 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1900 -1,0%Nas22.803 +0,5%Bitcoin60.403 +0,3%Euro1,1587 -0,2%Öl90,27 -1,2%Gold5.175 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Beiersdorf 520000 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 NVIDIA 918422 SAP 716460 Bayer BAY001 TUI TUAG50 adidas A1EWWW Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- Wall Street uneins -- Deutschland gibt Ölreserven frei -- Rheinmetall steigert Gewinn -- Oracle-Bilanz -- BioNTech, PayPay, NIO, Porsche, Novo Nordisk, DroneShield im Fokus
Top News
Ausblick: Brenntag präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Brenntag präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Lufthansa-Aktie schwächelt: Pilotengewerkschaft VC ruft zu baldigem zweitägigen Streik auf Lufthansa-Aktie schwächelt: Pilotengewerkschaft VC ruft zu baldigem zweitägigen Streik auf
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Renditechancen in Schwellenländern entdecken - mit ETFs von Amundi einfach und günstig investieren.
Wer­bung

Aktien Frankfurt: Dax nach Vortagserholung wieder unter Druck

11.03.26 14:50 Uhr
Aktien Frankfurt: Dax nach Vortagserholung wieder unter Druck | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.664,5 PKT -304,1 PKT -1,27%
Charts|News|Analysen
EURO STOXX 50
5.783,5 PKT -53,7 PKT -0,92%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger bleiben am Mittwoch besorgt ob der Entwicklung im Nahen Osten. Der DAX geriet nach seiner Vortagserholung wieder unter Druck, wobei schwankend hohe Verluste von anhaltender Nervosität zeugten. Schrumpfte das Minus zur Mittagszeit auf 0,6 Prozent, war es etwas später wieder 1,8 Prozent groß.

Wer­bung

Zum US-Handelsstart büßte der Leitindex dann am Nachmittag 1,3 Prozent auf 23.651 Zähler ein. Der MDAX gab zeitgleich um ein Prozent auf 29.439 Zähler nach. Während der EuroStoxx (EuroStoxx 50) auf Eurozonen-Ebene um 0,9 Prozent fiel, bewegte sich der Leitindex Dow Jones Industrial in den USA in den ersten Handelsminuten moderat im Minus.

Der Energiemarkt bleibt im Zuge des Iran-Kriegs weiter das Zünglein an der Waage für die Konjunktur- und Inflationssorgen der Anleger. Nur zeitweise sorgte es im Verlauf für etwas Erleichterung, dass die Internationale Energieagentur (IEA) nach Angaben von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche ihre Mitglieder zur Freigabe von Ölreserven im Umfang von insgesamt 400 Millionen Barrel gebeten hat.

Nach Meinung des Experten Jochen Stanzl von der Consors Bank ist eine Freigabe von Reserven nur eine "Lösung auf Zeit". Auch bei dem Vortagsplus des Dax habe es sich nur um eine "technische Erholung" gehandelt, die noch keinen neuen Trend begründe. Mit einer belastbaren Bodenbildung rechnet er im besten Falle in ein bis zwei Wochen.

Wer­bung

Nicht zu einer solchen Bodenbildung beitragen konnten Zahlen zur US-Inflation, die sich im Februar erwartungsgemäß nicht verändert hat. Sie verloren an Bedeutung, weil sie noch ohne Auswirkungen des Iran-Kriegs waren. Laut der Commerzbank dürfte es für die US-Notenbank Fed wichtiger sein, wie lange die Verwerfungen an den Energiemärkten noch das Risiko teurerer Energie mit sich bringen.

Auf Unternehmensseite hat die Agenda zur Wochenmitte wieder einige Zahlenvorlagen auf höchster Ebene zu bieten. Das Feedback auf Rheinmetall und Henkel (Henkel vz) war jeweils sehr negativ, wie die Abschläge beider Aktien von 6,6 und 4,3 Prozent zeigten. In beiden Fällen monierten Experten ein maues Abschneiden im vergangenen Jahr.

Das im Rüstungsboom von Rheinmetall angepeilte Wachstum konnte die Anleger also wie zuletzt schon nicht mehr begeistern. Nach ihrer Rally aus den Vorjahren sind die Aktien von ihrem Rekord um ein Viertel zurückgekommen und 2026 frisch ins Minus gerutscht. Henkel hat sein diesjähriges Plus fast vollständig abgegeben, nachdem die Aktien in den vergangenen Tagen während des Iran-Kriegs schon viel Schwäche gezeigt hatten.

Wer­bung

Mit den 1,9 Prozent schwächeren SAP(SAP SE)-Aktien (SAP SE) konnte das Dax-Schwergewicht nicht davon profitieren, dass der US-Konkurrent Oracle seine hohen Investitionen in KI-Infrastruktur entgegen allen Zweifeln in Umsatzwachstum ummünzen konnte. Nur den Oracle-Aktien selbst gab dies im New Yorker Handel viel Schub nach oben.

Im MDax war die Reaktion auf Zahlen und vorsichtige Jahresausblicke in zwei Fällen besser. Die Titel der Porsche AG (Porsche vz) knüpften mit einem Anstieg um 0,8 Prozent an ihre Erholung vom Vortag an. Die positive Kursreaktion auf eigentlich schlechte Nachrichten suggeriert so etwas wie ein Gefühl des Aufbruchs unter den Anlegern.

Befreit wirkten auch die Anleger von WACKER CHEMIE: Die Papiere holten auf ihrer jüngsten Erholung mit einem fast fünf Prozent großen Kursplus weiteren Schwung. Analyst Sebastian Satz von der Citigroup wertete es positiv, dass sich die Ziele in dem aktuell schwierigen Umfeld mit den durchschnittlichen Analystenerwartungen decken.

Verluste von 2,4 Prozent mussten am Mittwoch wieder die Aktionäre der Lufthansa einstecken. Neben den kriegsbedingten Turbulenzen müssen sie verkraften, dass die Piloten-Gewerkschaft Vereinigung Cockpit für diesen Donnerstag und Freitag zu einem Streik aufgerufen hat.

Einen erneuten Kursrutsch gab es bei Gerresheimer, der aber mit zuletzt 4,4 Prozent Minus merklich kleiner wurde. Der Verpackungshersteller kann den Geschäftsbericht für das Jahr 2025 in der Folge laufender Bilanzprüfungen erst nach dem 31. März veröffentlichen und muss daher voraussichtlich aus dem SDAX absteigen./tih/stk

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

14:54Nahostkonflikt und Ölpreise bleiben Top-Thema: DAX fällt wieder deutlich zurück
14:50Aktien Frankfurt: Dax nach Vortagserholung wieder unter Druck
14:48Porsche AG: Michael Leiters bei Prognose zurückhaltend, Aktie legt dennoch zu
13:52Porsche: Was der neue Chef Michael Leiters jetzt tun will
13:45Trading Idee: DAX - Unterstützungszone um 23.400 Punkte im Fokus
12:46DAX - Zunächst weitere Erholung erwartet
12:45Der ING Morning Call vom 11. März mit Christian Zoller
12:30Rheinmetall steigert Umsatz und Gewinn deutlich
mehr