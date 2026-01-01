DAX25.344 +0,3%Est505.994 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 +1,2%Nas23.671 +0,8%Bitcoin77.565 -0,7%Euro1,1677 +0,4%Öl62,91 -0,2%Gold4.584 +1,7%
Aktien Frankfurt: Dax setzt Rekordrally mit kleinem Schrittchen fort

12.01.26 12:11 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
25.344,4 PKT 82,8 PKT 0,33%
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat am Montag nach einem zunächst stabilen Börsenauftakt an seinen zum Jahresbeginn wieder aufgenommenen Rekordlauf angeknüpft. Um die Mittagszeit legte der deutsche Leitindex um 0,23 Prozent auf 25.320 Punkte zu. Der MDAX, der Index der mittelgroßen Börsenwerte, legte um 0,14 Prozent auf 32.211 Punkte zu. Trotz hoher geopolitischer Risiken hat der Dax seine positive Historie im ersten Monat des Jahres bislang bestätigt. Selbst die aktuelle Eskalation der Lage im Iran sowie die Zuspitzung im Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, bremsen die gute Börsenstimmung kaum.

Als zentraler Kurstreiber gilt die Hoffnung auf eine Belebung der deutschen Wirtschaft 2026 dank eines immensen Infrastruktur-Pakets. Aber auch die Entwicklungen in den USA schieben das deutsche Börsenbarometer an, so zuletzt am Freitag nach dem US-Arbeitsmarktbericht und den damit verbundenen Hoffnungen auf Zinssenkungen.

In den USA nimmt der Streit zwischen Trump und Powell Fahrt auf: Der Fed-Chef wies strafrechtliche Ermittlungen gegen ihn und eine drohende Anklage als Versuch der Einflussnahme auf die Arbeit der Fed zurück. Powell zufolge stellte das US-Justizministerium der Fed am Freitag Vorladungen zu und drohte mit einer Anklage. Zudem gehen im Iran die Massenproteste gegen das Regime trotz wachsender Todeszahlen, exzessiver Drohungen des Sicherheitsapparats und einer nahezu vollständigen Internetsperre weiter. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas ist nach eigenen Angaben bereit, neue Sanktionen gegen den Iran vorzuschlagen. Zudem erhöhte Trump den Druck auf die Islamische Republik.

Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners hält den Dax aus technischer Sicht inzwischen für "massiv überkauft". Von Dienstag an stehe den Börsen nun "so etwas wie 'die Woche der Wahrheit' bevor", erwartet er. Zunächst startet in den USA und bald darauf auch hierzulande die Berichtssaison für das vierte Quartal 2025. Dann müsse sich zeigen, ob die steigenden Aktienkurse auch von steigenden Unternehmensgewinnen gestützt würden.

Bevor erste US-Banken, angeführt von der Branchengröße JPMorgan (JPMorgan ChaseCo), ihre Quartalszahlen vorlegen werden, blieb es hierzulande ruhig. Im Dax setzten sich FMC (Fresenius Medical Care (FMC) St) an die Spitze und stiegen um 2,0 Prozent. Die Beschleunigung des Aktienrückkaufprogramms wirke als Katalysator für die Bewertung der Aktie des Dialysespezialisten, hieß es von MWB Research, die das Papier nun zum Kauf empfehlen. Fresenius (Fresenius SECo) als größte Einzelaktionärin profitierten mit von den Kursgewinnen von FMC und stiegen um 1,8 Prozent.

Autowerte waren am wenigsten gefragt im Dax. BMW und Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) waren die Schlusslichter mit etwas mehr als ein Prozent Verlust jeweils.

Die Aktien von Beiersdorf profitierten mit plus 1,6 Prozent von einer Kaufempfehlung durch die Deutsche Bank sowie einer positiven Studie von Bernstein Research. Die Aussichten für Europas Konsumgüter- und Nahrungsmittelkonzerne blieben durchwachsen, die meisten negativen Aspekte schienen jedoch bereits eingepreist zu sein, schrieb Deutsche-Bank-Analyst Tom Sykes. Die größten Chancen sieht er bei Werten, bei denen aus seiner Sicht zu große Enttäuschungsrisiken im Vergleich zum Marktkonsens eingepreist sind, und jenen in einem umfassenden Turnaround.

Im MDax setzten unterdessen TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) ihre Erholungsrally mit einem Plus von knapp 10 Prozent fort und haben seit Beginn des jungen Jahres bereits fast 40 Prozent zugelegt. Indien will in Zusammenarbeit mit TKMS in Mumbai sechs U-Boote im Wert von acht Milliarden Euro bauen. In Kürze wird die Unterzeichnung einer Vereinbarung erwartet, die auch ein Türöffner für weitere Kooperationen sein könnte./ck/stk

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---

