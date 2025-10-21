Aktien Frankfurt: Dax setzt sich mit Kursgewinnen von 24.000 Punkten ab

FRANKFURT (dpa-AFX) - Robuste Quartalsbilanzen und Ausblicke von US-Unternehmen haben am Dienstag neben einigen Einzelwerten auch den deutschen Gesamtmarkt angetrieben. Die Ergebnisse stimmten die Anleger mutig für die Berichtssaison, die in diesen Tagen zunächst in den Vereinigten Staaten Fahrt aufnimmt. Am Mittwoch wird nach US-Börsenschluss mit SAP (SAP SE) auch ein deutscher Technologie-Riese eine Duftmarke setzen.

Wer­bung Wer­bung

Während zum Beispiel die Aktien von MTU (MTU Aero Engines) und Sartorius (Sartorius vz) am Dienstag deutlich von den US-Vorgaben profitierten, setzte sich der DAX weiter von der 24.000-Punkte-Marke ab. Über diese war der deutsche Leitindex zum Wochenauftakt schwungvoll zurückgekehrt. Aus dem Handel ging er am Dienstag 0,29 Prozent höher bei 24.330,03 Punkten. Der MDAX mit den mittelgroßen Werten konnte dem allerdings nicht folgen, indem er 0,23 Prozent auf 30.140,61 Zähler verlor.

"Die Spannung steigt vor der anstehenden Quartalsberichtssaison der Technologiegiganten", schrieb Analyst Frank Sohlleder vom Handelshaus Activtrades. Am Abend veröffentlichen mit Netflix und Texas Instruments zwei US-Technologiegrößen ihre Quartalsbilanzen. An den Weltbörsen blieb auch Hoffnung spürbar, dass im Handelsstreit zwischen den USA und China eine Lösung angestrebt wird./tih/he