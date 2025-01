Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax legt vor US-Inflation weiter zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt hält die jüngste Aufwärtsbewegung kurz vor den Inflationsdaten aus den USA an. Der DAX legte im frühen Handel 0,23 Prozent auf 20.317 Punkte zu und blieb damit in Sichtweite zu seinem bisherigen Rekord, der mit knapp 20.523 Punkten vor Weihnachten aufgestellt wurde. Allerdings blieb er unter seinem Vortagshoch.

In der zweiten deutschen Börsenreihe legte der MDAX am Mittwoch deutlicher um 0,89 Prozent auf 25.392 Punkte zu. Anleger sehen hier Nachholbedarf, denn anders als der Dax hat er 2024 keine Gewinne verzeichnet und auch im neuen Jahr liegt er bislang im Minus. Auf Eurozonen-Ebene legte der Leitindex EuroStoxx (EuroStoxx 50) am Morgen jedoch nur knapp um 0,1 Prozent zu.

Am Nachmittag stehen die wichtigen Verbraucherpreise aus den Vereinigten Staaten auf dem Programm. Die sind wichtig, weil sich ein Mix aus Zins-, Inflations- und Zollsorgen hartnäckig in den Köpfen der Anleger hält. Vor diesen Hintergründen rechnet die UBS damit, dass es in den kommenden Wochen und Monaten weiterhin zu Schwankungen an den Aktienmärkten kommen wird./tih/mis