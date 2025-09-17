Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax leicht im Minus vor US-Zinsentscheid

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem festeren Wochenauftakt hat sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstag zur Eröffnung von seiner trägen Seite gezeigt. Der DAX sank in den ersten Handelsminuten um 0,2 Prozent auf 23.706 Punkte. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen büßte 0,1 Prozent auf 30.448 Zähler ein. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,1 Prozent bergab.

Im Fokus steht die heute beginnende und am Mittwoch mit der Zinsentscheidung endende US-Notenbanksitzung. Dafür könnte es am Dienstag mit den Einzelhandelsdaten aus den USA noch einmal letzte konjunkturelle Impulse geben, die für den geldpolitischen Spielraum von Bedeutung sind. Anleger gehen fest davon aus, dass die Fed erstmals in diesem Jahr ihren Leitzins senken wird. Einige halten sogar einen großen Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte für möglich./edh/stk