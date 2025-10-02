DAX24.290 +0,7%Est505.632 +0,9%MSCI World4.328 +0,1%Top 10 Crypto16,35 +0,3%Nas22.755 +0,4%Bitcoin100.862 -0,1%Euro1,1742 +0,1%Öl65,48 +0,1%Gold3.866 ±0,0%
Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax nähert sich weiter seinem Rekordhoch

02.10.25 09:17 Uhr
Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax nähert sich weiter seinem Rekordhoch | finanzen.net
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinem Befreiungsschlag zur Wochenmitte hat der DAX am Donnerstag weiter Kurs Richtung Rekordhoch genommen. Der deutsche Leitindex stieg um 0,66 Prozent auf 24.274 Punkte. Die aktuelle Bestmarke wurde im Juli bei 24.639 Punkten erreicht.

Der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Unternehmen stieg um 1,04 Prozent auf 30.777 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,9 Prozent bergauf.

In den USA haben die Anleger dem Regierungsstillstand mit neuen Rekorden im S&P 500 und NASDAQ 100 getrotzt. Die Regierungsgeschäfte stehen dort seit Mittwoch teilweise still, weil bisher keine Einigung auf einen Übergangshaushalt erzielt werden konnte.

Die Situation ist allerdings für Investoren und Börsianer nicht unbekannt. Seit den 1970er-Jahren sei es in den USA bereits 21-mal zu einem sogenannten Shutdown gekommen, und im Schnitt sei er nach acht Tagen wieder beendet gewesen, ermittelte das Handelshaus CMC Markets./la/stk

24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX nimmt Kurs auf Juli-Rekordhoch - freundlicher Handelsverlauf
DAX Prognose für Donnerstag, 02.10.25 – Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse
Conflux entwickelt Wärmetauscher für Airbus-Wasserstoffflugzeug
