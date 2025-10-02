DAX24.408 +1,2%Est505.653 +1,3%MSCI World4.330 +0,2%Top 10 Crypto16,36 +0,3%Nas22.755 +0,4%Bitcoin101.076 +0,1%Euro1,1757 +0,2%Öl64,87 -0,8%Gold3.879 +0,3%
Heute im Fokus
DAX nimmt Juli-Hoch ins Visier -- Elon Musks Vermögen knackt wichtige Marke -- DroneShield, Intel, Siemens Energy, Novo Nordisk, BYD, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Alibaba im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie sackt nach Rally ab - Anleger nehmen Gewinne mit DroneShield-Aktie sackt nach Rally ab - Anleger nehmen Gewinne mit
Kontoführungsgebühren steigen - und viele zahlen stillschweigend mit Kontoführungsgebühren steigen - und viele zahlen stillschweigend mit
Kollision

Delta-Aktie unbeeindruckt: Maschinen stoßen an New Yorker Flughafen zusammen

02.10.25 11:11 Uhr
NYSE-Aktie Delta aber freundlich: Maschinen kollidieren am New Yorker Flughafen | finanzen.net

Auf dem New Yorker Flughafen LaGuardia sind zwei regionale Passagierflugzeuge auf dem Rollfeld zusammengestoßen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Delta Air Lines Inc.
47,93 EUR -0,03 EUR -0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Auf dem Weg zu ihrem Startpunkt habe eine Maschine der lokalen Airline Endeavor am späten Mittwochabend (Ortszeit) mit ihrer Tragfläche den Bug eines anderen Endeavor-Fliegers touchiert, hieß es in einer Stellungnahme der Muttergesellschaft Delta, die US-Medien vorlag.

Ein Mitglied des Bordpersonals sei leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden, berichtete der Sender CBS News unter Berufung auf die zuständige Flughafenbehörde. Delta zufolge handelte es sich um eine "Kollision bei geringer Geschwindigkeit" mit der kurz zuvor gelandeten Maschine. Demnach befanden sich an Bord des aus dem Bundesstaat North Carolina angekommenen Fluges 61 Menschen, in der Maschine mit dem Ziel Virginia insgesamt 32.

Delta werde mit allen zuständigen Behörden zusammenarbeiten, um den Vorfall zu untersuchen, hieß es in der Mitteilung der Fluggesellschaft. "Wir entschuldigen uns bei unseren Kunden für dieses Erlebnis."

An der NYSE steigen Delta-Aktien im vorbörslichen Geschäft dennoch zeitweise um 0,34 Prozent an auf 56,30 US-Dollar.

/juw/DP/stk

NEW YORK (dpa-AFX)

In eigener Sache

