Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax stabil - Trump will Deal im Zollstreit mit China

FRANKFURT (dpa-AFX) - Signale der Entspannung im Zollstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China haben die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Dienstag ein wenig angetrieben. Der Leitindex Dax legte im frühen Handel um 0,2 Prozent auf 24.300 Zähler zu. Damit ist das Rekordhoch bei 24.771 Punkten weiterhin in Schlagdistanz.

Im Handelsstreit zwischen den USA und China strebt US-Präsident Donald Trump einen Deal beim geplanten Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping in Südkorea an. "Ich denke, wenn wir unsere Gespräche in Südkorea beenden, werden China und ich ein wirklich faires und wirklich großartiges Handelsabkommen haben", sagte der Republikaner im Weißen Haus.

Der MDax für die mittelgroßen Börsenkonzerne notierte am Dienstag mit 0,1 Prozent auf 30.239 Punkte leicht im Plus. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat mit 5.681 Punkten nahezu auf der Stelle./bek/mis