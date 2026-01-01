DAX24.997 +0,4%Est505.920 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,49 -0,7%Nas23.547 +0,7%Bitcoin79.118 -1,3%Euro1,1683 ±-0,0%Öl60,19 -0,5%Gold4.465 -0,6%
Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax steigt erstmals über 25.000 Punkte

07.01.26 09:33 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX ist am Mittwoch erstmals über die Marke von 25.000 Punkten gestiegen. Eine knappe Viertelstunde nach dem Xetra-Start gewann der deutsche Leitindex ein halbes Prozent auf 25.020 Punkte.

Auch der MDAX befindet sich im Aufwind und erreichte den höchsten Kurs seit dem Frühjahr 2022. Zuletzt stieg der Index der mittelgroßen Börsenwerte um 0,3 Prozent auf 31.773 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone notierte derweil kaum verändert.

Der Angriff der USA auf Venezuela und die Gefangennahme des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro durch US-Elitetruppen sorgte im noch frühen Jahr 2026 nicht für Verunsicherung, eher für Hoffnung auf sinkende Ölpreise, die sich auch schon ein Stück weit bewahrheitet hat. Billigeres Öl ist gut für die Weltwirtschaft, könnte den Inflationsdruck mindern und weitere Zinssenkungen durch Notenbanken bedeuten.

Wegen der Infrastruktur- und Rüstungsmilliarden der Bundesregierung gilt die Aussicht auf eine Belebung der deutschen Wirtschaft im neuen Jahr als ein zentraler Kurstreiber für den Dax. Auch die Saisonalität spricht für steigende Kurse, denn der Januar zählt für gewöhnlich zu den stärkeren Börsenmonaten.

Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank nennt drei Gründe für den Dax-Anstieg: erstens die Erleichterung darüber, dass es wegen der US-Attacke auf Venezuela nicht zu einem militärischen Konflikt gekommen ist, zweitens die Aussicht auf mittelfristig sinkende Ölpreise und drittens eine neue Lust der Anleger auf Aktien außerhalb der USA. Die "Neujahres-Rally" im Dax sei in vollem Gang. Aus technischer Sicht hält Stanzl 25.300 Punkte für möglich./ajx/mis

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

