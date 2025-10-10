DAX24.669 +0,2%Est505.638 +0,2%MSCI World4.333 -0,1%Top 10 Crypto16,73 +1,2%Nas23.025 -0,1%Bitcoin104.886 -0,4%Euro1,1571 ±0,0%Öl64,86 -0,6%Gold3.965 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Ottobock BCK222 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Gerresheimer A0LD6E RENK RENK73 Diginex A40PU6 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Tesla: US-Verkehrsaufsicht untersucht "Autopilot" -- BP gewinnt Schiedsverfahren gegen Venture Global -- Plug Power, Alibaba, SoftBank, VW im Fokus
Top News
PIMCO Income: Stabilität durch Qualitätsanleihen PIMCO Income: Stabilität durch Qualitätsanleihen
Stellantis-Aktie steigt: Auslieferungen steigen - Erholung in Nordamerika Stellantis-Aktie steigt: Auslieferungen steigen - Erholung in Nordamerika
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor.

Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax versucht sich an weiterer Bestmarke

10.10.25 09:20 Uhr
Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax versucht sich an weiterer Bestmarke | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.656,8 PKT 45,6 PKT 0,19%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Rekordhoch vom Vortag könnte sich der DAX vor dem Wochenende zu einer neuerlichen Höchstmarke aufschwingen. Am Freitag im frühen Handel legte der DAX um 0,3 Prozent auf 24.676 Zähler zu. Am Vortag hatte das Börsenbarometer bei 24.771 Punkten ein historisches Hoch erreicht, die Gewinne anschließend aber fast komplett wieder abgegeben.

Wer­bung

Die Dax-Unternehmen profitierten von einem stabilen globalen Wachstum, einer guten Positionierung in Wachstumsfeldern, einer günstigen Finanzierung, fiskalischen Impulsen, soliden Aussichten für die Gewinne und einer vertretbaren Bewertung, schrieb Joachim Schallmayer, Kapitalmarktstratege der Dekabank. Die Dax-Rekorde zeigten, dass in Zeiten staatlicher Verschuldung der Aufbau und Werterhalt realer Vermögen unverzichtbar sei.

Der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Unternehmen lag mit 0,1 Prozent moderat im Minus bei 30.885 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,3 Prozent zu./bek/mis

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com