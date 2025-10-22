Aktien Frankfurt Eröffnung: Kaum Bewegung vor Quartalsbilanz von SAP

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach zwei Börsentagen mit Kursgewinnen hat der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte auf der Stelle getreten. Vor der am Abend anstehenden Quartalsbilanz des Dax-Schwergewichts SAP (SAP SE) halten sich die Investoren bedeckt. Der DAX lag im frühen Handel mit 0,1 Prozent leicht im Minus bei 24.298 Punkten.

Der MDax für die mittelgroßen Börsenkonzerne notierte am Mittwoch mit 0,1 Prozent auf 30.167 Punkte leicht im Plus. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um ein halbes Prozent nach./bek/jha/