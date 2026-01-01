DAX25.315 -0,4%Est506.014 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,22 +2,8%Nas23.329 -1,6%Bitcoin83.630 +2,2%Euro1,1654 +0,1%Öl65,92 +0,7%Gold4.611 +0,5%
Aktien Frankfurt Schluss: Dax beendet beeindruckende Rekordjagd

14.01.26 17:45 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach sieben Handelstagen mit Rekorden in Folge hat der DAX am Mittwoch die Rally zunächst eingestellt. Etwas auf die Stimmung drückten Konjunkturdaten aus den USA, die Beobachtern zufolge eher gegen Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed sprechen. Alles in allem dürfte es aber vor allem der zuletzt starke Lauf der Kurse nach oben gewesen sein, der für eine Pause sprach.

Der deutsche Leitindex sank um 0,53 Prozent auf 25.286,24 Zähler. Tags zuvor hatte er knapp über 25.500 Zählern eine weitere Höchstmarke erreicht. Der MDAX, der Index der mittelgroßen Börsenwerte, gab um 1,44 Prozent auf 31.774,24 Punkte deutlicher nach.

"Hinter den Rekorden wächst die Vorsicht", schrieben die Analysten von Index-Radar. Doch auch wenn es in den USA am Vortag zu einem "leisen Rückzug" am Aktienmarkt gekommen sei, könne von einer Kapitalflucht keine Rede sein. Allerdings werde am Markt inzwischen wohl zunehmend mit stärkeren Börsenschwankungen gerechnet.

Anleger strichen am Mittwoch bei solchen Dax-Aktien Kursgewinne ein, die seit Jahresbeginn überdurchschnittlich gestiegen sind. Dazu zählten Rheinmetall, Infineon, Airbus (Airbus SE), MTU (MTU Aero Engines) Aero Engines und Siemens Energy./bek/jha/

