Aktien Frankfurt Schluss: Dax windet sich mit SAP ins Plus

23.10.25 17:51 Uhr
Aktien Frankfurt Schluss: Dax windet sich mit SAP ins Plus | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.207,8 PKT 56,7 PKT 0,23%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat einen durchwachsenen Handelstag am Donnerstag mit positivem Vorzeichen beendet. Eine erfreuliche Wendung beim Schwergewicht SAP (SAP SE) nach dessen Quartalsbilanz trug dazu bei, dass der Leitindex auf seine Vortagsschwäche ein Plus von 0,23 Prozent folgen ließ. Aus dem Handel ging er bei 24.207,79 Punkten. Einen Rückfall unter die rund Marke von 24.000 Zählern konnte der DAX im Tagestief vermeiden.

Der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Börsenunternehmen schaffte erst in den Schlussminuten das Verlassen der Verlustzone und ging mit einem Plus von 0,01 Prozent auf 30.010,29 Punkte aus dem Tag.

Die SAP-Aktien zeigten sich schwankend. Nach einem frühen Spitzenplus von drei Prozent waren sie zeitweise mit einem ähnlich hohen Prozentsatz ins Minus gerutscht. Der Softwarekonzern wird wegen gegenwärtig zurückhaltender Kunden vorsichtiger bei seinen Zielen für das diesjährige Wachstum. Am Ende jedoch übernahmen die Optimisten bei SAP wieder die Initiative, während die Walldorfer die Erwartung äußerten, dass das derzeitige Kundenzögern im Cloudgeschäft vorüberzieht. Förderlich für den Technologiesektor war auch, dass es die New Yorker Nasdaq-Börse bis zum europäischen Handelsschluss schaffte, sich mit einem halben Prozent ins Plus abzusetzen./tih/he

