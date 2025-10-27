DAX24.309 +0,3%Est505.711 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,77 +5,8%Nas23.595 +1,7%Bitcoin99.239 +0,8%Euro1,1640 +0,1%Öl66,01 +0,5%Gold3.993 -2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ DroneShield A2DMAA Porsche vz. PAG911 Amazon 906866 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Gerresheimer A0LD6E Siemens Energy ENER6Y AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fortschritte im Handelsstreit: DAX letztlich fester -- Bitcoin zieht deutlich an -- Gewinn von Porsche bricht ein -- Tesla, EVOTEC, thyssenkrupp, Gerresheimer, Nordex, Beyond Meat, Goldpreis im Fokus
Top News
NORMA-Aktie: Prognose bestätigt - Wertberichtigung wird einkalkuliert NORMA-Aktie: Prognose bestätigt - Wertberichtigung wird einkalkuliert
Risikolebensversicherung - Gut versichert im Eigenheim Risikolebensversicherung - Gut versichert im Eigenheim
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.

Aktien Frankfurt Schluss: Uneinheitlich - Zollstreit-Annäherung kein Treiber

27.10.25 17:46 Uhr
Aktien Frankfurt Schluss: Uneinheitlich - Zollstreit-Annäherung kein Treiber | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.308,8 PKT 68,9 PKT 0,28%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat einen durchwachsenen Start in die neue Börsenwoche hingelegt. Signale einer Entspannung im US-chinesischen Handelsstreit fungierten am Montag ebenso wenig als Kurstreiber wie aktuelle Konjunkturdaten aus Deutschland. Die Anleger hielten sich in einer Woche mit Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) sowie vielen Unternehmenszahlen auf beiden Seiten des Atlantiks mit Engagements zurück.

Wer­bung

Der DAX schloss mit einem Plus von 0,28 Prozent bei 24.308,78 Punkten. Dagegen fiel der MDAX für die mittelgroßen Börsenunternehmen um 0,50 Prozent auf 30.140,88 Zähler.

"Bis zu den Zentralbankentscheidungen könnte sich der Markt unentschlossen präsentieren", schrieb Analyst Frank Sohlleder vom Broker Activtrades. "Die Impulse von EZB und Fed werden dann den Ausschlag geben, ob der Dax einen Ausbruch nach oben in Richtung neuer Rekordstände oder eine Korrektur nach unten vollzieht."

China und die USA haben sich im Zoll- und Handelsstreit angenähert. Beide Seiten seien zu einer vorläufigen Einigung gelangt, sagte Li Chenggang, Vize-Sekretär im chinesischen Handelsministerium, nach Gesprächen mit der US-Seite. Diese müsse nun auf beiden Seiten "ein internes Genehmigungsverfahren durchlaufen". Konkrete Angaben zu den Inhalten machte China zunächst nicht. Auch US-Finanzminister Scott Bessent sprach von positiven Verhandlungen in Kuala Lumpur, die Vorlauf für das Treffen von US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping am Donnerstag in Südkorea sind. Dann wird sich herausstellen, ob es zu einer Vereinbarung kommt./edh/he

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

17:46Aktien Frankfurt Schluss: Uneinheitlich - Zollstreit-Annäherung kein Treiber
17:39Entspannungssignale im Handelskonflikt: DAX zeigt sich zum Wochenauftakt freundlich
17:14Südkorea: Parata Air plant Flüge mit Airbus A330 in die USA
17:00Fed-Entscheid & Big Tech Earnings: Marktausblick Börse für DAX, Dow, Kryptos, Gold & Aktien
17:00Fed-Entscheid & Big Tech Earnings: Marktausblick Börse für DAX, Dow, Kryptos, Gold & Aktien
17:00Fed-Entscheid & Big Tech Earnings: Marktausblick Börse für DAX, Dow, Kryptos, Gold & Aktien
17:00Fed-Entscheid & Big Tech Earnings: Marktausblick Börse für DAX, Dow, Kryptos, Gold & Aktien
15:57Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX klettert am Nachmittag
mehr