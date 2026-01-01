DAX25.276 -0,3%Est506.021 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,78 +1,0%Nas23.553 +0,1%Bitcoin81.791 -0,7%Euro1,1597 -0,1%Öl64,50 +1,0%Gold4.588 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 BASF BASF11 Schaeffler SHA010 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht etwas tiefer ins Wochenende -- Worthington plant Übernahme von KlöCo -- Novo Nordisk, Bayer, D-Wave, RWE, Siemens Energy, VW, ASML, Porsche, Amazon, TSMC, DroneShield, BYD im Fokus
Top News
DAX nach starkem Jahresstart auf Richtungssuche: Kleine Verluste zum Wochenausklang DAX nach starkem Jahresstart auf Richtungssuche: Kleine Verluste zum Wochenausklang
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Starte in das kostenlose Börsenspiel Trading Masters! Lerne Traden, sichere dir Expertenwissen und gewinne attraktive Preise - melde dich jetzt an!

Aktien Frankfurt Schluss: Weitere Gewinnmitnahmen im Dax nach Rekordjagd

16.01.26 17:45 Uhr
Aktien Frankfurt Schluss: Weitere Gewinnmitnahmen im Dax nach Rekordjagd | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
25.276,3 PKT -76,1 PKT -0,30%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem starken Jahresstart am deutschen Aktienmarkt haben sich die Anleger am Freitag weiter zurückgehalten. Der DAX fiel um 0,22 Prozent auf 25.297,13 Punkte. Seit einer Reihe von Rekorden bis zu einer Bestmarke von 25.507 Zählern am Dienstag stehen die Zeichen auf Konsolidierung. Auf Wochensicht ist der deutsche Leitindex kaum vom Fleck gekommen. Für den MDAX der mittelgroßen Börsenwerte ging es 0,14 Prozent tiefer mit 31.899,26 Punkten ins Wochenende.

Wer­bung

Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater sieht darin lediglich eine Verschnaufpause: "Nach dem ereignisreichen Jahresbeginn an den Krisenschauplätzen Venezuela, Grönland und Iran mussten die Kapitalmärkte diese geopolitischen Entwicklungen erst einmal verdauen." Die USA drohten dem iranischen Regime wegen der brutalen Niederschlagung der Massenproteste erneut mit einem militärischen Eingreifen. US-Präsident Trump zieht außerdem Strafzölle für jene Länder in Erwägung, die sich seinem Besitzanspruch auf Grönland entgegenstellen.

Aus Sicht von Marktexperte Marcel Mußler konkurriert derzeit der kurzfristige Abwärtstrend mit dem steilen Rallytrend seit Mitte Dezember. So trieb zuvor vor allem die Aussicht auf eine Belebung der deutschen Wirtschaft die Kurse an. Hinzu kommen der weiter ungebremste Ausbau von KI-Kapazitäten weltweit sowie die Rüstungsinvestitionen rund um den Globus. Obendrein nehmen noch Trends wie Robotik und perspektivisch auch die Weltraumwirtschaft Fahrt auf./niw/nas

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

18:02DAX in KW 3: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
18:00Deutsche Wirtschaft im Fokus – Baukonjunktur macht Hoffnung
18:00Deutsche Wirtschaft im Fokus – Baukonjunktur macht Hoffnung
18:00Deutsche Wirtschaft im Fokus – Baukonjunktur macht Hoffnung
18:00Deutsche Wirtschaft im Fokus – Baukonjunktur macht Hoffnung
18:00Deutsche Wirtschaft im Fokus – Baukonjunktur macht Hoffnung
17:57Zurückhaltung in Frankfurt: DAX fällt zum Handelsende
17:49Hot Stocks heute: Defence IPOs stehen an - Klöckner & Co. wird übernommen
mehr