DAX24.308 +0,2%Est505.691 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,94 -4,3%Nas22.991 +1,4%Bitcoin93.915 -1,2%Euro1,1610 -0,3%Öl61,35 +0,7%Gold4.202 -3,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Beyond Meat A2N7XQ RENK RENK73 NVIDIA 918422 thyssenkrupp 750000 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Plug Power A1JA81 Novo Nordisk A3EU6F Apple 865985 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump setzt auf Handelsdeal: DAX leicht im Plus -- Wall Street stabil erwartet -- Netflix vor Bilanz -- Meta, Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon, Rüstungswserte, Beyond Meat im Fokus
Top News
Lufthansa-Aktie schwächelt: Neuer Hoffnungsträger startet mit Mängeln Lufthansa-Aktie schwächelt: Neuer Hoffnungsträger startet mit Mängeln
Geht die Kursrally nach dem fulminanten Börsengang weiter? So schlägt sich die TKMS-Aktie am zweiten Handelstag Geht die Kursrally nach dem fulminanten Börsengang weiter? So schlägt sich die TKMS-Aktie am zweiten Handelstag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.

Aktien Frankfurt: Solide Zahlen aus den USA schieben Kurse an

21.10.25 14:22 Uhr
Aktien Frankfurt: Solide Zahlen aus den USA schieben Kurse an | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.305,0 PKT 46,2 PKT 0,19%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Überwiegend robuste Quartalsbilanzen und Prognosen von US-Unternehmen haben dem deutschen Aktienmarkt am Dienstag etwas Anschub verliehen. Der Leitindex DAX, der sich bis zum Mittag schwertat, legte am frühen Nachmittag um 0,2 Prozent auf 24.308 Punkte zu und baute somit die kräftigen Gewinne vom Wochenauftakt noch etwas aus.

Wer­bung

Am Abend veröffentlichen mit Netflix und Texas Instruments zwei Schwergewichte ihre Quartalsbilanzen, am Mittwoch folgen IBM und Tesla. "Die Spannung steigt nun vor der anstehenden Quartalsberichtssaison der Technologiegiganten", schrieb Analyst Frank Sohlleder vom Handelshaus Activtrades. Die Frage sei, ob diese Unternehmen die hohen Erwartungen des Marktes weiterhin erfüllen oder ob sie den Vorschusslorbeeren Tribut zollen müssen.

Der MDAX für die mittelgroßen Börsenkonzerne trat mit 30.211 Punkten auf der Stelle. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte moderat zu.

An die Spitze des Dax setzten sich die Aktien von MTU (MTU Aero Engines) mit einem Aufschlag von 3 Prozent. Hier sorgten starke Quartalszahlen des US-Triebwerkherstellers General Aerospace für Rückenwind. Papiere des Flugzeugherstellers und Dax-Schwergewichts Airbus (Airbus SE) stiegen um 1,8 Prozent und erreichten ein weiteres Rekordhoch.

Wer­bung

Gute Quartalszahlen attestierten die Anleger auch dem US-Diagnostikkonzern Danaher. Diese trieben am deutschen Markt die Papiere von Sartorius (Sartorius vz) und Evotec (EVOTEC SE) um 1,3 respektive 2,7 Prozent nach oben.

Infineon (Infineon) setzten sich auf Rang zwei im Dax mit einem Aufschlag von 2,5 Prozent. Das Bankhaus Metzler hat die Kaufempfehlung für die Aktien des Chip-Produzenten bekräftigt.

Starke Ausschläge gab es in der dritten Reihe im SDAX. Papiere von FRIEDRICH VORWERK schnellten um 17 Prozent nach oben auf ein Rekordhoch. Der Anlagenbauer für Energieinfrastruktur hat die Geschäftsziele für das laufende Jahr erneut erhöht. Auch die Aktien von MBB (MBB SE) zogen um 9 Prozent an. Die Beteiligungsgruppe hält gut die Hälfte der Aktien von Friedrich Vorwerk und schraubte am Dienstag ebenfalls die Jahresziele nach oben.

Wer­bung

Eine Kaufempfehlung der Berenberg Bank ließ die Anteile des Cybersecurity-Anbieters Secunet (secunet Security Networks) um knapp 7 Prozent zulegen. Aktien des Online-Fahrradhändlers BIKE24 sprangen um 13 Prozent auf den höchsten Stand seit März 2023. Das Unternehmen erhöhte die Umsatz- und Gewinnprognose für 2025./bek/jha/

--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

14:53Discover setzt zweimal Airbus A330 nach Kreta ein
14:36AKTIEN IM FOKUS: Airbus auf Rekordhoch, MTU Dax-Spitze - US-Konkurrenten stützen
14:25Hoffnung im Handelskonflikt: DAX stagniert - Tech-Giganten müssen liefern
14:22Aktien Frankfurt: Solide Zahlen aus den USA schieben Kurse an
12:40Indeximate monitors RWE subsea cables with fibre sensing tech
12:38Swiss plant Airbus A350 auf Montreal-Flügen
12:30DAX - Wohl nur noch wenig Raum nach oben
12:25Schwacher Handel: DAX verliert am Mittag
mehr