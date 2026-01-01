Aktien Frankfurt: Versöhnlicher Ausklang einer schwachen Woche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitag vom Kursrutsch am Vortag moderat erholt. Die nach US-Börsenschluss vom iPhone-Konzern Apple vorgelegten Quartalszahlen scheinen die Stimmung im Tech-Sektor zumindest nicht weiter zu trüben. Unternehmensseitig stehen Geschäftszahlen von adidas im Blick. Am Nachmittag könnten Preisdaten aus Deutschland und den USA für Aufmerksamkeit sorgen.

Der DAX stieg zuletzt um 0,6 Prozent auf 24.457 Punkte, nachdem er tags zuvor mehr als zwei Prozent verloren hatte. Auf Wochensicht deutet sich für den deutschen Leitindex damit ein Minus von 1,8 Prozent an. Die Bilanz für den turbulenten Börsenmonat Januar ist nahezu ausgeglichen.

Der MDAX der mittelgroßen Börsenwerte gewann am Freitagmittag 0,2 Prozent auf 31.304 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,6 Prozent nach oben.

Die Aktien von adidas schnellten an der Dax-Spitze um 5,8 Prozent hoch. Dies dürfte vor allem dem angekündigten Aktienrückkaufprogramm geschuldet sein. Der Sportartikelkonzern will ab Anfang Februar für bis zu eine Milliarde Euro eigene Anteilscheine erwerben. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete Adidas so viel Umsatz wie nie zuvor. Mit der Margenentwicklung im hätten die Herzogenauracher die Erwartungen übertroffen, hieß es aus dem Handel.

Die Papiere von Nordex erholten sich von ihrem deutlichen Anfangsverlust und notierten zuletzt stabil bei 33,80 Euro, nachdem sie am Donnerstag ein Rekordhoch markiert hatten. Kreisen zufolge verkauft die Beteiligungsgesellschaft Skion der BMW-Großaktionärin Susanne Klatten sieben Millionen Nordex-Anteile. Der Platzierungspreis dürfte bei 32,15 Euro liegen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf ihr vorliegende Unterlagen. Die Platzierung signalisiere eine solide Nachfrage, urteilte ein Händler. Der Überhang sei beseitigt, daher könne die Kursschwäche zum Kauf genutzt werden, empfahl er.

Für die Titel von Fraport ging es auf den höchsten Stand seit November und zuletzt um 2,3 Prozent aufwärts. Das Analysehaus Jefferies hatte die Anteilsscheine des Flughafenbetreibers von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 72 auf 100 Euro erhöht. Analystin Priyal Woolf erwartet 2026 im Flugverkehr ein starkes Jahr mit höheren Kapazitäten der Airlines.

Die Anteilsscheine von AUTO1 kletterten als bester Wert im MDax um 3,6 Prozent hoch. Die US-Bank JPMorgan hatte das Kursziel für den Internet-Gebrauchtwagenhändler von 42 auf 50 Euro erhöht, mit dem Vermerk "Positive Catalyst Watch". Damit rechnet Analyst Marcus Diebel mit Blick auf die im Februar anstehenden Geschäftszahlen mit positiven Nachrichten.

Angetrieben von einer Kaufempfehlung liefen die Aktien von JENOPTIK an ihren vor zwei Tagen erreichten höchsten Stand seit Oktober 2024 heran und notierten zuletzt 7,1 Prozent im Plus. Die Deutsche Bank hatte ihr Votum von "Hold" auf "Buy" geändert und das Kursziel von 22 auf 28 Euro angehoben. Analyst Michael Kuhn setzt auf den Führungswechsel beim Hightech-Unternehmen und die besseren Aussichten im Halbleiter-Kerngeschäft./edh/men

