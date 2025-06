AKTIEN IM FOKUS: Novo Nordisk wieder wertvollstes europäisches Unternehmen

KOPENHAGEN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Novo Nordisk haben am Freitag im Vormittagshandel gegen den Markt zulegt. Zuletzt gewann die Aktie 2,3 Prozent und erreichte damit wieder die höchste Marktkapitalisierung in Europa. Titel des bisherigen Spitzenreiters SAP (SAP SE) verloren dagegen im Zuge der Korrektur des Gesamtmarktes 2,2 Prozent.

Novo Nordisk hatten sich nach einer mittelfristigen Kurshalbierung in den vergangenen Wochen stabilisiert. Angesichts der nahezu gleichen Marktkapitalisierung von SAP sind künftige Favoritenwechsel aber möglich.

Novo Nordisk profitierten mit den Gewinnen von einer Meldung vom Vorabend. Danach will das dänische Pharmaunternehmen seinen Wirkstoff Amycretin zur Regulierung von Übergewicht in die fortgeschrittenen Testphasen überleiten, nachdem die Zulassungsbehörden sich entsprechend günstig geäußert hatten.

Die Aktie hatte in den vergangenen Wochen bereits von einem Bericht der "Financial Times" profitiert, wonach der Hedgefonds Parvus Asset Management eine Beteiligung an Novo aufgebaut hat, um so bei der Berufung des neuen Unternehmenschefs mitzureden./mf/jha/