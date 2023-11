Aktien im Fokus – Top 8 Momentum-Aktien aus dem Nasdaq 100 und KI-Sektor

Trading-Blog Roland Jegen

Vor einem Monat (13. Oktober) sprachen wir an dieser Stelle bereits über die Momentum-Aktien Highlights aus dem KI-Sektor. Diese neue Box ist angelehnt an die sehr erfolgreiche Nasdaq-Momentum-Box und beinhaltet erneut 8 Werte, die sich jedoch speziell dem Thema Künstliche Intelligenz widmen.

Einige der Werte besprachen wir ausführlich an besagtem Termine, sodass wir heute ein Update der Positionen bringen und vornehmlich die 3 neuen Werte vorstellen möchten. Damit blieb noch Zeit, um in diesem Video auch die „verwandte“ Nasdaq-Box zu updaten und damit in Summe 16 Werte für eine potenzielle Aktienanlage vorzustellen. Die Crowdstrike ist hierbei sogar in beiden Boxen vertreten, was im Eingangsgespräch noch einmal für einen tieferen Einblick in den Auswahlprozess sorgte.





