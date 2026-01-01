DAX25.286 -0,3%Est506.019 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,84 -1,4%Nas23.530 +0,3%Bitcoin82.109 -0,3%Euro1,1618 +0,1%Öl64,65 +1,2%Gold4.604 -0,3%
Aktien New York Ausblick: Gewinne an der Nasdaq erwartet - Dow verhalten

16.01.26 14:57 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Aktienmärkten bessert sich am Freitag im Technologiesektor die Stimmung. Der von Tech-Werten geprägte NASDAQ 100 wurde vom Broker IG eine Stunde vor dem Auftakt ein halbes Prozent höher auf 25.666 Punkte taxiert.

Der Nasdaq 100 hat Aufholpotenzial, denn anders als bei den Standardwerten liegt sein Rekord zweieinhalb Monate zurück. Der Dow Jones Industrial, der seine Rekordrally in diesem Jahr fortgesetzt hatte, zeigt sich am Freitag verhaltener. Er wird mit 49.460 Punkten nur ganz knapp im Plus erwartet. In der Wochenbilanz bleiben beide Indizes mit den Indikationen aber noch im Minus.

Am Markt wurde auf einen anhaltenden Enthusiasmus vor allem für Chipwerte verwiesen, die weiter von den am Vortag schon hilfreichen Wachstumsprognosen des taiwanesischen Chip-Giganten TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing) profitieren. Gefragt sind deshalb vorbörslich vor allem Aktien aus dem US-Speichersektor: Die Titel von Micron (Micron Technology), SanDisk, Seagate (Seagate Technology) und Western Digital wurden vorbörslich bis zu fünf Prozent höher gehandelt.

Dem positiven Tech-Umfeld schließen sich vorbörslich auch die meisten Unternehmen der "Magnificent 7" an. Unter den sieben bedeutendsten Tech-Riesen liegt der Chipkonzern NVIDIA vorbörslich mit einem halben Prozent im Plus. Auch die Titel von Tesla, Meta (Meta Platforms (ex Facebook)), Alphabet (Alphabet A (ex Google)), Microsoft und Amazon wurden im Plus gehandelt. Nur Apple bewegt sich in Indikationen knapp im Minus.

Mosaic (The Mosaic)-Aktien stehen mit einem Abschlag von 4,6 Prozent negativ im Rampenlicht. Das Unternehmen enttäuschte die Anleger, indem es für das vierte Quartal von einem deutlichen Rückgang der Düngemittelnachfrage in Nordamerika berichtete. Laut dem Experten Andrew Wong von RBC unterstreicht dies schwache Marktbedingungen bei Düngemitteln.

Eher enttäuschendes hatte nach gutem Lauf der Papiere auch der Logistiker JB Hunt (JB Hunt Transportation Services) zu berichten. Weil die Spedition mit ihren Quartalszahlen die hochgesteckten Erwartungen nicht ganz erfüllen konnte, sank der Kurs vorbörslich um fast vier Prozent. Seit Ende September hatten die Titel aber auch mehr als die Hälfte an Wert gewonnen.

Es setzte sich außerdem fort, dass viele Analysten zum Jahresbeginn ihre Aktienfavoriten neu definieren. So geschehen bei JPMorgan, deren Experte Stephen Tusa das Dow-Mitglied Honeywell hoch- und den Mischkonzern 3M abstufte. Entsprechend lag der Kurs des einen Unternehmens vorbörslich mit 1,7 Prozent im Plus und jener des anderen mit 1,3 Prozent im Minus.

Morgan Stanley gab im Konsumgüterbereich zwei bisher optimistische Urteile auf, wonach die Aktien von Kraft Heinz (Kraft Foods Group) und JM Smucker (J M Smucker) jeweils um etwa ein Prozent fielen. Analystin Megan Clapp stellte in ihrer Studie fest, dass der US-amerikanische Lebensmittelmarkt einem erhöhten Wettbewerbsrisiko ausgesetzt sei.

Barclays wird derweil negativ gestimmt für den IT-Konzern HP, dessen Titel vorbörslich drei Prozent einbüßten. Tim Long glaubt, dass langfristige Herausforderungen sowohl im PC- als auch im Druckerbereich in Verbindung mit einem Mangel an Kurstreibern dazu führen werden, dass die Titel auch 2026 unter Druck bleiben./tih/jha/

