Aktien New York Ausblick: Uneinheitlich - Berichtssaison nimmt Fahrt auf

NEW YORK (dpa-AFX) - Der New Yorker Aktienmarkt steht am Dienstag im Zeichen der Berichtssaison. Die Indizes dürften uneinheitlich starten. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial gut anderthalb Stunden vor dem Start knapp im Minus auf 44.290 Punkte.

Den technologielastigen NASDAQ 100 erwartet IG mit plus 0,6 Prozent bei 23.323 Punkten und damit auf einem Rekordhoch. Auch der marktbreite S&P 500 könnte seinen Rekordkurs fortsetzen, wenngleich IG ihn noch etwas unter seiner am Vortag erreichten Bestmarke sieht.

Quartalszahlen rücken am Dienstag in den Blick. Der Getränkekonzern Coca-Cola und der Farben- und Lackehersteller Sherwin-Williams berichten aus dem Dow. Coca-Cola schnitt besser als erwartet ab und wird etwas zuversichtlicher für die Gewinnentwicklung. Die Papiere drehten allerdings nach vorbörslichem Plus zuletzt ins Minus.

Sherwin-Williams kamen mit minus 3,3 Prozent unter Druck, weil der Konzern den Ausblick stutzte. Dies ist auch beim Rüstungs- und Luftfahrtkonzern RTX (Raytheon Technologies) der Fall, dessen Papiere deshalb um gut 1 Prozent abrutschten.

Die Papiere des LifeScience- und Diagnostikkonzerns Danaher verloren nach der Veröffentlichung von Quartalszahlen und einem vom Analysehaus Jefferies als konservativ bezeichneten Ergebnisausblick 3,8 Prozent.

General Motors (GM) (General Motors) enttäuschte mit den Fahrzeugverkäufen, für die Aktien ging es vorbörslich um 2,4 Prozent nach unten. Der US-Autoriese bekam im zweiten Quartal die Auswirkungen der Zollpolitik von Präsident Donald Trump zu spüren./ajx/mis