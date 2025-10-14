DAX24.182 -0,8%Est505.537 -0,6%MSCI World4.251 -0,8%Top 10 Crypto15,30 -4,1%Nas22.379 -1,4%Bitcoin95.929 -3,7%Euro1,1571 ±-0,0%Öl62,10 -2,0%Gold4.122 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Plug Power A1JA81 D-Wave Quantum A3DSV9 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Alibaba A117ME BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zollstreit weiter im Blick: DAX unter Druck -- US-Börsen in Rot -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Gold, Silber, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba, GM, Rheinmetall im Fokus
Top News
Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Microsoft-Investment von vor 3 Jahren verdient Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Microsoft-Investment von vor 3 Jahren verdient
Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Merck-Investition von vor 5 Jahren eingebracht Dow Jones 30 Industrial-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Merck-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

Aktien New York Ausblick: Verluste - US-Banken eröffnen Berichtssaison

14.10.25 14:38 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Mit teils kräftigen Verlusten dürften die US-Börsen am Dienstag in den Handel starten. Der Erholungsversuch zum Wochenstart, der auf den Rückschlag am Freitag folgte, ist vorerst beendet. Im Fokus steht erneut der Handelsstreit zwischen den USA und China, der wieder mit härteren Bandagen ausgefochten wird. Obendrein startete die Berichtssaison mit Quartalszahlen von bedeutenden US-Bankhäusern.

Wer­bung

Rund eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,7 Prozent tiefer auf 45.755 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 wird mit minus 1,1 Prozent bei 24.480 Punkten deutlich tiefer erwartet.

Nicht nur, dass mit Blick auf den Zollkrieg an diesem Tag wechselseitig Hafengebühren in Kraft traten, - China betonte zudem, den Handelsstreit bis zum Ende ausfechten zu wollen. "Auch wenn es nur Hafengebühren auf Frachtschiffe sind, die zwischen den USA und China verkehren und jetzt beiderseits erhoben werden - es ist eine kleine, aber weitere Eskalationsstufe", schrieb Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets. Werde der Konflikt tatsächlich bis zum Ende ausgefochten, "dürfte dies an den Finanzmärkten der Welt nicht spurlos vorübergehen". Das Thema sei daher wieder voll auf der Agenda der Anleger.

Entsprechend zeigten sich vorbörslich etwa die "glorreichen Sieben" schwach, also die Aktien der sieben bedeutendsten US-Techkonzerne NVIDIA, Microsoft, Apple, Alphabet (Alphabet A (ex Google)), Amazon, Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) und Tesla.

Wer­bung

Auch Aktien mit Bezug zu Kryptowährungen sackten ab, denn der Bitcoin fiel nach den wiederaufgeflammten Handelsspannungen der beiden weltgrößten Volkswirtschaften kräftig. Coinbase, Riot Platforms oder auch Strategy (vorher Microstrategy) (Strategy (ex MicroStrategy)) gaben vorbörslich nach, während Aktien von Unternehmen, die auf kritische Metalle wie etwa seltene Erden ausgerichtet sind, stark zulegten. Critical Metals etwa sprangen um 34 Prozent hoch.

Besonders im Blick standen jedoch die Aktien von JPMorgan (JPMorgan ChaseCo), Wells Fargo (Wells FargoCo), Goldman Sachs und Citigroup, die ihre Quartalsberichte vorlegten. JPMorgan schwankten vorbörslich zwischen moderaten Gewinnen und Verlusten, denn zwar steigerte diese Großbank ihren Gewinn im dritten Quartal deutlicher als erwartet, enttäuschte aber mit den Nettozinserträgen. Wenig verändert zeigten sich auch die Citigroup-Papiere. Wells Fargo legten dagegen nach einem überraschend starken Quartalsgewinn vorbörslich um knapp 3 Prozent zu. Für Goldman Sachs ging es zugleich um fast 3 Prozent abwärts.

Johnson & Johnson (JohnsonJohnson) gaben ihre nach dem vorgelegten Quartalsbericht anfänglichen vorbörslichen Gewinne wieder ab. Der Pharma- und Konsumgüterhersteller steckte nach einem überraschend guten dritten Quartal seine Ziele erneut höher. Zudem kündigte der Konzern die Abspaltung seines Orthopädie-Geschäfts an.

Wer­bung

Dass die kanadische Bank RBC T-Mobile US auf "Outperform" hochgestuft hat, sorgte für ein vorbörsliches Plus von 1,7 Prozent. Analyst Jonathan Atkin geht davon aus, dass die Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom (Deutsche Telekom) kurzfristig ein stärkeres Kundenwachstum als die US-Wettbewerber verzeichnen und mittelfristig Wert aus der Übernahme von USM schöpfen wird./ck/bek/jha/