Aktien New York: Dow mit weiterem Rekord - Broadcom belastet Tech-Stimmung

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Leitindex Dow Jones (Dow Jones Industrial) hat seinen Rekordlauf am Freitag fortgesetzt. Der wohl bekannteste Aktienindex der Welt stieg im frühen Handel um 0,3 Prozent auf 48.845,14 Punkte.

Wer­bung Wer­bung

Frischen Schwung hatte zur Wochenmitte die US-Notenbank mit ihrer Leitzinssenkung geliefert. "Zweitens hat die Notenbank angekündigt, mit dem Kauf von kurzlaufenden Anleihen zu beginnen, um Spannungen am US-Geldmarkt entgegenzuwirken. Die Aktienmärkte freuen sich über diesen Liquiditätsschub", hieß es von der Commerzbank.

Anders als der vor allem mit Unternehmen als traditionelleren Branchen bestückte Dow Jones litten der marktbreite S&P 500 <(S&P 500)> und der Techwerte-Index NASDAQ 100 unter gewissen Bedenken von Anlegern mit Blick auf das eigentliche Boomthema Künstliche Intelligenz, das die Aktienkurse über lange Zeit stark angetrieben hatte.

Der S&P 500 sank zum Wochenschluss um 0,3 Prozent auf 6.881,15 Punkte und der Nasdaq 100 fiel um 0,8 Prozent auf 25.480,80 Punkte.

Wer­bung Wer­bung

So sorgte einen Tag nach der Enttäuschung über den Softwarekonzern Oracle nun der Chipzulieferer Broadcom für teils lange Gesichter. Denn der Apple- und Google (Alphabet C (ex Google))-Chipzulieferer schnitt im Schlussquartal sowie mit seinem allgemeinen Geschäftsausblick für das laufende Quartal zwar besser als erwartet ab, doch kamen Äußerungen zum KI-bezogenen Auftragsbestand schlecht an. Für die Aktie ging es um fast zehn Prozent nach unten. Allerdings hatten sie erst jüngst ein Rekordhoch erklommen; und für 2025 summieren sich die Kursgewinne immer noch auf fast 60 Prozent./mis/jha/