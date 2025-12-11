DAX24.295 +0,7%Est505.754 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,99 -4,3%Nas23.548 -0,5%Bitcoin77.052 -2,0%Euro1,1755 +0,5%Öl61,08 -2,3%Gold4.277 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 TUI TUAG50 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed senkt Leitzins: DAX schließt höher -- Oracle enttäuscht beim Umsatz -- Nextdoor, Novo Nordisk, Allianz, Telekom, TUI, Rheinmetall, EOS, SAP, NVIDIA, Softbank im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: Aktuelle Einschätzung zu SAP, Aktie macht DAX Erholung nicht mit Hot Stocks heute: Aktuelle Einschätzung zu SAP, Aktie macht DAX Erholung nicht mit
USD Coin: Hätte sich eine Anlage von vor 1 Jahr bezahlt gemacht? USD Coin: Hätte sich eine Anlage von vor 1 Jahr bezahlt gemacht?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Schlägt dein Herz schon für ETFs? Investier bei der Commerzbank zu Top-Konditionen in Vanguard-ETFs

Aktien New York: Dow steigt auf Rekordhoch - Oracle brechen ein

11.12.25 19:44 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
23.536,1 PKT -118,1 PKT -0,50%
Charts|News|Analysen
S&P 500
6.890,2 PKT 3,5 PKT 0,05%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Ein Dow Jones Industrial auf Rekordhoch und Kursverluste an der Nasdaq-Börse - die US-Aktienmärkte haben am Donnerstag unterschiedliche Wege eingeschlagen. Auf den Technologieaktien, allen voran denen der Chip-Hersteller, lastete die Sorge über hohe Investitionen des Software-Schwergewichts Oracle in Künstliche Intelligenz.

Wer­bung

Der stärker von den Aktien der klassischen Industrie geprägte Dow stieg in der Spitze um 1,4 Prozent auf rund 48.723 Punkte, das war eine weitere Höchstmarke. Damit ließ der bekannteste Aktienindex weltweit das Hoch von Mitte November hinter sich. Zuletzt betrug das Plus 1,2 Prozent. Wie schon am Vortag trieben die geldpolitischen Maßnahmen der US-Notenbank Fed den Dow nach oben.

Anders der marktbreite S&P 500 und erst recht der Nasdaq 100. In diesen Indizes sind die Technologieaktien deutlich schwerer gewichtet. Diese wurden aber von den Anlegern angesichts der schlechten Nachrichten von Oracle gemieden. Der NASDAQ 100 gab um 0,7 Prozent auf 25.595 Punkte nach. Der S&P 500 trat mit 6.885 Zählern auf der Stelle.

Oracle brachen um 12,5 Prozent ein. Der Softwarekonzern wächst dank stark anziehender Geschäfte mit Produkten für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) kräftig. Allerdings blieben die Wachstumsraten in diesem Bereich hinter den Erwartungen von Experten zurück. Zudem drückte die Ankündigung höherer Investitionen in KI-Datenzentren auf die Laune der Investoren.

Wer­bung

Das lastete auch auf den Kursen von Hardware-Herstellern für KI-Anwendungen. Papiere von Chip-Produzenten wie NVIDIA, Applied Materials, AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ), Arm oder Broadcom büßten zwischen 1,7 und 4,5 Prozent ein.

Die Papiere von Eli Lilly verteuerten sich um 2,5 Prozent. Der Pharmakonzern wartete mit positiven Studiendaten zu einem Mittel zur Gewichtsreduzierung auf.

Aktien von Walt Disney stiegen um 1,7 Prozent. Nach Microsoft, SoftBank und NVIDIA beteiligt sich nun auch der Medienkonzern am ChatGPT-Entwickler OpenAI. Disney steigt mit einer Kapitalbeteiligung von einer Milliarde US-Dollar ein.

Wer­bung

Papiere von Visa profitierten von einer Kaufempfehlung der Bank of America. Sie führten den Dow mit einem Aufschlag von 5 Prozent an./bek/jha/

Mehr zum Thema NASDAQ Composite Index

19:44Aktien New York: Dow steigt auf Rekordhoch - Oracle brechen ein
19:34Oracle investors cast doubt on its knack for divination
18:45These Analysts Cut Their Forecasts On Adobe After Q4 Earnings
18:39Synopsys Analysts Raise Their Forecasts Following Better-Than-Expected Q4 Earnings
18:27Costco Likely To Report Higher Q1 Revenue; These Most Accurate Analysts Revise Forecasts Ahead Of Earnings Call
18:27Why Oracle Stock Is Plummeting Today
18:18HOOD's November DARTs Rise: Is Its Expansion Strategy Working?
18:17Ventana wollte einen 192er-Kerner bringen, jetzt kauft Qualcomm die Firma
mehr