Aktien New York: Dow steigt nach Zinssenkung auf Tageshoch

NEW YORK (dpa-AFX) - Erfreut haben Anleger am Mittwoch die Zinssenkung der US-Notenbank Fed aufgenommen. Nach deren Verkündung stieg der Leitindex Dow Jones Industrial auf ein Tageshoch. Zuletzt legte das Börsenbarometer um 0,7 Prozent auf 47.895 Punkte zu.

Die Fed hat ihre Leitzinsen wie erwartet gesenkt. Die Zinsspanne wird um 0,25 Prozentpunkte auf 3,50 bis 3,75 Prozent reduziert. Bankvolkswirte hatten diese Entscheidung im Schnitt erwartet. Es ist die dritte Leitzinssenkung in diesem Jahr und die zweite in Folge.

Die Entscheidung fiel unter erschwerten Bedingungen, da wegen der vorübergehenden Schließung von Bundesbehörden (Shutdown) noch nicht alle ausgefallenen Konjunkturdaten veröffentlicht wurden. Die Fed steht zudem weiter unter großem Druck von US-Präsident Donald Trump, der immer wieder Leitzinssenkungen fordert und Notenbankchef Jerome Powell scharf kritisiert.

Der breit gefasste S&P 500 legte um 0,3 Prozent auf 6.863 Punkte zu. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 0,1 Prozent moderat nach oben auf 25.690 Punkte.

Die Aktien von GE Vernova (GEV) schnellten um 15,5 Prozent nach oben. Der Windenergiekonzern gab einen optimistischen Ausblick auf 2026, stockt die Aktienrückkäufe auf und erhöht die Dividende.

Die Papiere von EchoStar (EchoStar A) stehen erneut im Fokus. Am Vortag hatten sie von der Meldung profitiert, wonach Elon Musks Raumfahrtfirma SpaceX mehr als 30 Milliarden Dollar bei einem Börsengang im kommenden Jahr einnehmen will. Für das gesamte Unternehmen werde eine Bewertung von etwa 1,5 Billionen angestrebt, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider. Echostar-Aktien gewannen weitere fast 9 Prozent. Der Satelliten-Betreiber hatte vor einiger Zeit einen Frequenz-Deal mit SpaceX geschlossen und Anteile an der Firma erhalten.

Für die Titel von GameStop ging es um 4 Prozent nach unten. Der Umsatz des Videospielehändlers ging im dritten Quartal um knapp 5 Prozent zurück.

Die Anteilsscheine von Photronics schossen dagegen um 44 Prozent hoch auf den höchsten Stand seit 2001. Der Halbleiterzulieferer hat einen Umsatz für das erste Quartal prognostiziert, der über der Markterwartung liegt./bek/jha/