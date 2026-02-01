DAX24.669 +0,7%Est505.988 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8500 +6,3%Nas22.793 +1,1%Bitcoin57.961 +8,5%Euro1,1809 +0,2%Öl68,19 +1,3%Gold4.947 +3,6%
Aktien New York: Erholt - Amazons KI-Investitionen bereiten aber Kopfzerbrechen

06.02.26 15:53 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den jüngsten Belastungen durch schwache Technologieaktien unternehmen die US-Börsen am Freitag einen Stabilisierungsversuch. Für den NASDAQ 100, der diesen Sektor am stärksten abbildet, ging es im frühen Handel um 0,9 Prozent auf 24.768 Punkte nach oben - trotz deutlicher Kursverluste beim Handelsriesen Amazon. Bei anderen Branchenwerten waren nach dem jüngsten Ausverkauf erste Schnäppchenjäger am Werk.

Unternehmen aus klassischen Branchen hatten zuletzt bei Investoren besser dagestanden. Dies setzte sich am Freitag fort, für den Dow Jones Industrial ging es noch etwas deutlicher um 1,3 Prozent auf 49.550 Punkte nach oben. Er steht damit kurz davor, wieder an seine jüngste Rekordrally anzuknüpfen. Der marktbreite S&P 500 lag am Freitag im Mittelfeld der anderen beiden Leitindizes und stieg um ein Prozent auf 6.864 Zähler stieg.

Anders als noch über weite Strecken der vergangenen Jahre versuchen die Anleger neuerdings stärker potenzielle Gewinner und Verlierer des KI-Booms zu unterscheiden. Zudem hinterfragen sie immer häufiger milliardenschwere Investitionen in den neuen Megatrend. Amazon ist der nächste Großkonzern, bei dem diese erst einmal nicht gut ankommen. Umgekehrt halfen sie am Freitag aber Infrastruktur-Ausrüstern wie Broadcom und NVIDIA./tih/he