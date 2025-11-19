DAX23.163 -0,1%Est505.542 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,85 -7,5%Nas22.468 +0,2%Bitcoin77.164 -3,7%Euro1,1527 -0,5%Öl63,51 -2,0%Gold4.071 +0,1%
Aktien New York: Erholung erlahmt - alle Augen auf Nvidia

19.11.25 20:07 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Eine anfängliche Erholung der Kurse an den US-Börsen hat sich am Mittwoch als Strohfeuer erwiesen. Zu groß sind den Investoren womöglich die Risiken, die mit der Quartalsbilanz und den Prognosen des Chip-Giganten und KI-Trendsetters NVIDIA einhergehen. Kurz nach Börsenschluss lässt das wertvollste Unternehmen der Welt die Katze aus dem Sack.

Der Leitindex Dow Jones Industrial gab anfängliche Gewinne wieder ab und lag zuletzt mit 0,1 Prozent im Minus bei 46.030 Punkten. Der Dow hatte zuletzt vom Rekordhoch vor einer Woche knapp fünf Prozent verloren. Die anstehenden Nachrichten von Nvidia, Unwägbarkeiten rund um die US-Konjunktur und um die zukünftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed hatten Anleger Gewinne mitnehmen lassen.

Der marktbreite S&P 500 lag am Mittwoch mit 0,2 Prozent im Plus bei 6.628 Punkten. Der technologielastige NASDAQ 100 legte ebenfalls um 0,2 Prozent auf 24.558 Zähler zu.

Der Quartalsbericht von Nvidia ist quasi eine Bewährungsprobe für die großen Technologiekonzerne generell. Die Sorgen um hohe Bewertungen von Unternehmen mit Fokus auf Künstliche Intelligenz (KI) haben zugenommen. Sollte Nvidia den hohen Erwartungen nicht gerecht werden, droht über das Unternehmen und die Tech-Branche hinaus Ungemach für die Börsen. Die zuletzt gefallenen Nvidia-Aktien legten um 3 Prozent zu.

Begeistert reagierten Anleger auf eine neue Version der KI-Software Gemini der Google-Mutter Alphabet. Der Kurs zog um fast 7 Prozent an und überwand erstmals die Marke von 300 US-Dollar. Zuletzt betrug das Plus noch 3 Prozent. Die Version Gemini 3.0 wecke in Anlegern die Erwartung, dass Alphabet im großen KI-Rennen nicht nur aufhole, sondern sogar das Tempo vorgebe, schrieb Analyst Matt Britzman vom Investmenthaus Hargreaves Lansdown.

Angesichts des Hypes um KI rückten andere Aktien in den Hintergrund. ON Semiconductor, ebenfalls im Nasdaq 100 enthalten, stiegen um 3,7 Prozent. Der Halbleiterproduzent will für bis zu sechs Milliarden Dollar eigene Aktien zurückkaufen.

Die US-Regierung will den Plan von Constellation Energy zur Wiederinbetriebnahme des stillgelegten Atomkraftwerks Three Mile Island mit einer Milliarde Dollar unterstützen. Das verhalf den Papieren des Energieunternehmens zu einem Kursplus von 6,2 Prozent.

Aktien von Lowe's (Lowes Companies) stiegen um 5,8 Prozent. Das dritte Quartal verlief für den auf Heimwerkerbedarf spezialisierten Einzelhändler laut Analysten besser als befürchtet. Papiere von Target verloren dagegen 2,6 Prozent, nachdem sich die Discounter-Kette etwas vorsichtiger zum Ergebnis in diesem Jahr geäußert hatte./bek/he

