Aktien New York: Fulminanter Start - Dow Jones und S&P 500 auf Rekordhoch

NEW YORK (dpa-AFX) - Einen Auftakt nach Maß haben am Freitag die Standardwerte-Indizes am New Yorker Aktienmarkt hingelegt. Der Leitindex Dow Jones Industrial übertraf seine acht Monate alte Bestmarke deutlich und stieg bis auf fast 45.204 Zähler. Zuletzt betrug der Zuwachs 0,31 Prozent auf 45.052 Punkte. Auch der marktbreite S&P 500 erreichte ein Rekordhoch, drehte dann aber ins Minus mit zuletzt 0,19 Prozent auf 6.456 Punkte.

Die Aktien des Krankenversicherers UnitedHealth waren im Dow der stärkste Wert mit einem Plus von annähernd 10 Prozent nach umfangreichen Aktienkäufen durch die Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway.

Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 0,55 Prozent auf 23.701 Punkte nach unten. Hier belasteten Kursverluste von 13 Prozent für die Papiere des Chipindustrie-Ausrüsters Applied Materials nach einem enttäuschenden Ausblick.

Im Fokus steht am Freitag das Gipfeltreffen zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und dem Kremlchef Wladimir Putin in Alaska, bei dem es zuvorderst um eine Lösung im Ukraine-Krieg geht. Anleger hoffen auf eine Waffenruhe. Mit Ergebnissen dürfte erst nach dem US-Börsenschluss zu rechnen sein./ajx/jha/