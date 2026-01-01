DAX25.352 +0,3%Est506.041 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,97 -2,1%Nas23.636 +0,7%Bitcoin82.474 -1,0%Euro1,1618 -0,2%Öl63,78 -2,5%Gold4.620 -0,2%
Aktien New York: Gut erholt - Optimismus von TSMC treibt Chip-Branche an

15.01.26 19:58 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Optimistische Wachstumsprognosen des taiwanesischen Chip-Giganten TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing) haben den US-Aktienmärkten und vor allem dem Halbleitersektor zu einer soliden Erholung verholfen. TSMC will die Investitionen in den kommenden drei Jahren erheblich ausweiten, um so der boomenden Halbleiternachfrage zu entsprechen, vor allem solcher nach Komponenten für Anwendungen rund um Künstliche Intelligenz (KI). US-Konjunkturdaten spielten eine untergeordnete Rolle.

Der Dow Jones Industrial stieg zuletzt um 0,8 Prozent auf 49.558 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,7 Prozent auf 6.974 Zähler. An der Technologiebörse Nasdaq legte der NASDAQ 100 um 1,0 Prozent auf 25.732 Punkte zu, nachdem er tags zuvor ähnlich stark nachgegeben hatte.

Die Nachrichten von TSMC sorgten bei den Papieren zahlreicher Zulieferer der US-Chip-Branche für deutliche Kursgewinne. So stiegen Applied Materials, Lam Research und KLA (KLA-Tencor) um 6,1 bis 8,9 Prozent. Die Aktien von Halbleiterherstellern wie NVIDIA, Micron (Micron Technology), Broadcom und AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) legten um 1,6 bis 5,8 Prozent zu.

Derweil veröffentlichten mit Goldman Sachs und Morgan Stanley zwei weitere Großbanken ihre Quartalsbilanzen. Die Geschäftszahlen übertrafen in der großen Mehrzahl die Erwartungen. Morgan Stanley verteuerten sich um 5,8 Prozent und Goldman Sachs um 4,7 Prozent.

Die Anteilsscheine des Vermögensverwalters BlackRock kletterten um 5,5 Prozent nach oben. Die vom Finanzriesen verwalteten Mittel lagen im Schlussquartal 2025 über der Konsensschätzung.

Boston Scientific (Boston Scientific), Hersteller von Herz-Kreislauf-Geräten, will das Medizintechnik-Unternehmen Penumbra für 14,6 Milliarden US-Dollar übernehmen. Die Aktionäre von Penumbra können wählen, ob sie 374 US-Dollar in bar oder knapp 3,87 Boston-Scientific-Aktien erhalten möchten. Die Penumbra-Papiere schnellten um 12 Prozent auf 351 Dollar hoch, während Boston Scientific um 3,8 Prozent nachgaben./edh/nas

