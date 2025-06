Aktien New York: Knappe Verluste vor morgigem Arbeitsmarktbericht

NEW YORK (dpa-AFX) - In New York ist es an den Börsen am Donnerstag zunächst ein wenig bergab gegangen. Nach neuen Jobdaten sowie vor allem vor dem wichtigen monatlichen Arbeitsmarktbericht am Freitag scheuten die Anleger das Risiko. Im frühen Handel sank der Leitindex Dow Jones (Dow Jones Industrial) um 0,26 Prozent auf 42.317,31 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,19 Prozent auf 5.959,20 Punkte nach unten. Der von Technologiewerten dominierte NASDAQ 100 verlor 0,12 Prozent auf 21.695,37 Punkte./gl/zb