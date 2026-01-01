DAX25.135 +0,1%Est505.917 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,08 -0,9%Nas23.468 -0,5%Bitcoin77.449 -0,9%Euro1,1671 -0,1%Öl61,05 +1,1%Gold4.446 -0,3%
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens 723610 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 SAP 716460 Infineon 623100 Amazon 906866 HENSOLDT HAG000
Aktien New York: Moderate Verluste

08.01.26 15:52 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Auch am Donnerstag ist an den US-Börsen im frühen Handel für die Optimisten nicht viel zu holen gewesen. Nach einem knapp einprozentigen Rücksetzer des Dow Jones Industrial zur Wochenmitte üben sich die Investoren weiterhin in Zurückhaltung, steht doch am Freitag mit dem Arbeitsmarktbericht für Dezember das konjunkturelle Highlight der Woche auf der Agenda. Der Dow gab in den ersten Handelsminuten um 0,1 Prozent auf 48.950 Zähler moderat nach.

Der S&P 500 lag mit 0,2 Prozent im Minus bei 6.910 Punkten. Größer waren die Verluste an der Technologiebörse Nasdaq, der NASDAQ 100 verlor 0,8 Prozent auf 25.460 Zähler./bek/jha/