DAX24.079 -1,2%Est505.749 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,77 +1,2%Nas22.998 -1,8%Bitcoin87.067 -0,6%Euro1,1642 +0,4%Öl63,09 +0,7%Gold4.210 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Siemens 723610 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 RENK RENK73 Bayer BAY001 RWE 703712 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Highland Critical Minerals A4193E Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: Dow leichter -- DAX gibt nach -- Siemens mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
Korro Bio-Aktie fällt -78 Prozent: Hauptmedikament verfehlt kritischen Schwellenwert - Novo Nordisk-Koop pausiert Korro Bio-Aktie fällt -78 Prozent: Hauptmedikament verfehlt kritischen Schwellenwert - Novo Nordisk-Koop pausiert
Firefly Aerospace-Aktie springt zweistellig hoch: Starke Einnahmen - Ausblick angehoben Firefly Aerospace-Aktie springt zweistellig hoch: Starke Einnahmen - Ausblick angehoben
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten

Aktien New York: Nach Rekord schwächerer Dow-Auftakt - Nasdaq bleibt unter Druck

13.11.25 16:02 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
22.995,7 PKT -410,7 PKT -1,75%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem Vortagsrekord des Dow Jones Industrial geht es am Donnerstag bei den New Yorker Standardwerten wieder etwas bergab. Noch deutlicher unter Druck standen im frühen Handel die Technologiewerte. Nachdem der längste Teilstillstand der US-Regierungsgeschäfte wie erwartet beendet wurde, geht unter den Anlegern wieder etwas mehr Unsicherheit um, was die Konjunkturlage und weitere Zinssenkungen der US-Notenbank Fed betrifft.

Wer­bung

Während der Dow, der den Aktienhandel an der Wall Street abbildet, um 0,17 Prozent auf 48.173 Punkte fiel, knüpfte der NASDAQ 100 sehr viel deutlicher an seine jüngste Talfahrt an. Der technologielastige Leitindex büßte 1,15 Prozent auf 25.224 Punkte ein. Der marktbreite S&P 500 lag mit einem Abschlag von 0,72 Prozent auf 6.801 Zähler im Mittelfeld seiner Indexkollegen.

Als Sinnbild der unter Druck stehenden Nasdaq gelten die "Magnificent 7", also die sieben bekanntesten Tech-Riesen, die überwiegend verloren. Weiter hinterfragt wird ihre hohe Bewertung. Was den sogenannten Shutdown betrifft, setzte US-Präsident Donald Trump den Übergangshaushalt in Kraft. Börsianer müssten nach dem Ende damit rechnen, dass es aus den USA auch wieder schlechte Konjunkturdaten geben könne, sagte Marktexperte Andreas Lipkow./tih/he

Mehr zum Thema NASDAQ Composite Index

17:01Cisco-Aktie legt kräftig zu: Nach überraschend gutem Jahresstart optimistischer
16:57Amazon, Shein, Temu und Co.: EU will Zollfreiheit für Billigpakete abschaffen
16:49Salesforce buys year-old Israeli startup for $100m
16:28ROUNDUP/Aktien New York: Dow im Minus - Nasdaq bleibt stärker unter Druck
16:02Aktien New York: Nach Rekord schwächerer Dow-Auftakt - Nasdaq bleibt unter Druck
16:01Inquiry Into Amazon.com's Competitor Dynamics In Broadline Retail Industry
16:00Price Over Earnings Overview: Apple
16:00Industry Comparison: Evaluating Microsoft Against Competitors In Software Industry
mehr