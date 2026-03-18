DAX23.731 +0,7%Est505.769 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7600 +0,1%Nas22.480 +0,5%Bitcoin64.701 -0,5%Euro1,1537 +0,3%Öl103,6 +2,6%Gold5.005 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen letztlich höher -- DAX schließt im Plus -- Infineon, STMicro und NXP kooperieren mit NVIDIA -- Ölpreise, DroneShield, Amazon, Sartorius, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Microsoft im Fokus
Top News
Tesla-Aktie: Neuer Rivale für Optimus - UBTECH Robotics fordert Tesla heraus Tesla-Aktie: Neuer Rivale für Optimus - UBTECH Robotics fordert Tesla heraus
Bitcoin Prognose: Coinbase-CEO sieht KI-Wallet-Boom - Bitwise nennt 1,3 Millionen US-Dollar Ziel Bitcoin Prognose: Coinbase-CEO sieht KI-Wallet-Boom - Bitwise nennt 1,3 Millionen US-Dollar Ziel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Renditechancen in Schwellenländern entdecken - mit ETFs von Amundi einfach und günstig investieren.
Wer­bung

Aktien New York Schluss: Erholung geht vor Zinsentscheid weiter

17.03.26 21:27 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Einen Tag vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed hat sich die Erholung am New Yorker Aktienmarkt in unterschiedlichem Ausmaß fortgesetzt. Alle Indizes konnten aber nur einen moderaten Teil ihrer anfangs erzielten Kursgewinne bis zum Handelsschluss retten. Angesichts des Iran-Krieges und weiterhin hoher Ölpreise blieben Anleger vorsichtig.

Wer­bung

Gerade im Dow Jones Industrial blieb nicht viel von dem anfangs noch ein Prozent großen Plus übrig. Der Leitindex der Wall Street schloss 0,10 Prozent höher bei 46.993,26 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,25 Prozent auf 6.716,09 Zähler bergauf. Der technologielastige NASDAQ 100 schloss sich diesem Umfeld mit einem Anstieg um 0,51 Prozent auf 24.780,42 Punkte an.

Laut einem Marktbeobachter setzten die Anleger zwar nicht auf eine schnelle Lösung in dem Iran-Krieg, sie versuchten aber die aktuellen Spannungen auf der Suche nach einer Einstiegsgelegenheit auszublenden. Der Iran hat nämlich seine Angriffe auf die Energieinfrastruktur im Persischen Golf intensiviert. Über den höheren Ölpreis bremst dies die Konjunkturhoffnung und verstärkt zugleich Inflationsgefahren. Anleger schauen deshalb auch gespannt auf die anstehenden Zinsentscheide großer Notenbanken./tih/stw